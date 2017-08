Rafael Nadal: “Non penso alla prima posizione. L’unica cosa che voglio è giocare”

Rafael Nadal giunge a Montréal con la netta opportunità di tornare sulla vetta del ranking mondiale, tuttavia lo spagnolo non intende farsi eccessivamente carico della pressione derivante da tale obiettivo.

Rafa ha infatti assicurato di non dedicare alla questione troppo pensiero: “Non penso alla prima posizione. L’unica cosa che voglio è giocare, essere felice e mettere in campo un tennis tanto buono quanto quello della prima metà della stagione.

Mi sento un privilegiato, per il semplice fatto che possa continuare a competere a trentun anni. Faccio quello che voglio fare”, ha sottolineato l’attuale numero due della classifica ATP. Il quale, in ogni caso, esordirà a Montréal mercoledì contro Borna Coric o un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Edoardo Gamacchio