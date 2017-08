Masters 1000 Montreal: Thomas Fabbiano sconfitto al primo ostacolo

Thomas Fabbiano esce di scena all’esordio nel torneo Masters 1000 di Montreal ($4.662.300, hard).

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato eliminato da Ryan Harrison, classe 1992 e n.44 del mondo, con il risultato di 63 75 in 1 ora e 26 minuti di partita.

Nel primo set Fabbiano sul 2 pari mancava una palla break e nel gioco successivo cedeva a 30 il turno di battuta dopo aver commesso due errori gratuiti.

Sul 5 a 3 il tennista americano teneva a 15 il turno di servizio e con un ace sul set point portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Thomas cedeva il servizio nel primo game, dal 40-30, e poi dopo aver mancato due palle break nel quarto gioco piazzava il controbreak nel sesto game.

Sul 4 a 3 l’azzurro non concretizzava un break point che l’avrebbe, in caso di conversione, mandato a servire per il set.

Sul 5 pari Thomas cedeva a 15 il turno di battuta, dopo aver commesso un deleterio doppio fallo sul 15-30, e poi sul 5 a 6, dal 15-40, mancava tre palle break con l’americano che però piazzava due ace per annullarli.

Ryan poi alla seconda palla match a disposizione teneva il servizio e chiudeva la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Montreal Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 3 5 Ryan Harrison Ryan Harrison 6 7 Vincitore: R. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Fabbiano 0-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Harrison 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Fabbiano – R. Harrison

01:25:16

2 Aces 8

3 Double Faults 1

75% 1st Serve % 55%

27/43 (63%) 1st Serve Points Won 27/41 (66%)

7/14 (50%) 2nd Serve Points Won 19/33 (58%)

1/4 (25%) Break Points Saved 7/8 (88%)

10 Service Games Played 11

14/41 (34%) 1st Return Points Won 16/43 (37%)

14/33 (42%) 2nd Return Points Won 7/14 (50%)

1/8 (13%) Break Points Won 3/4 (75%)

11 Return Games Played 10

34/57 (60%) Total Service Points Won 46/74 (62%)

28/74 (38%) Total Return Points Won 23/57 (40%)

62/131 (47%) Total Points Won 69/131 (53%)

91 Ranking 44

28 Age 25

Grottaglie, Italy Birthplace Shreveport, LA, USA

San Giorgio Jonico, Italy Residence Austin, TX, USA

5’8″ (172 cm) Height 6’1″ (185 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2007

1/5 Year to Date Win/Loss 14/16

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 1

$805,814 Career Prize Money $3,217,075