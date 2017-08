Masters 1000 Montreal: Il programma di Martedì 08 Agosto. In campo Paolo Lorenzi

COURT CENTRAL – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Nikoloz Basilashvili vs [10] Tomas Berdych

2. [WC] Denis Shapovalov vs Rogerio Dutra Silva (non prima ore: 20:30)

3. [15] Jack Sock vs [Q] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 00:30)

4. Diego Schwartzman OR [Q] Reilly Opelka vs [3] Dominic Thiem

BANQUE NATIONALE – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Feliciano Lopez vs Hyeon Chung

2. [9] David Goffin vs Yuichi Sugita

3. Kevin Anderson vs [Q] Dudi Sela

4. Jared Donaldson vs Benoit Paire (non prima ore: 00:30)

5. [WC] Frank Dancevic / Adil Shamasdin vs Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin

COURT 9 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Borna Coric vs [LL] Mikhail Youzhny

2. Sam Querrey vs [Q] Vincent Millot

3. Roberto Bautista Agut / David Ferrer vs [WC] Daniel Nestor / Vasek Pospisil

4. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Santiago Gonzalez / Donald Young

COURT 5 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Paolo Lorenzi vs Frances Tiafoe

2. [11] Pablo Carreno Busta vs Karen Khachanov

3. Lucas Pouille / Jo-Wilfried Tsonga vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

4. Nikola Mektic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Juan Sebastian Cabal / Pablo Carreno Busta

COURT 2 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Juan Martin del Potro / Grigor Dimitrov vs Ryan Harrison / Michael Venus

2. Paolo Lorenzi / Albert Ramos-Vinolas vs Steve Johnson / Sam Querrey