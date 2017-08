Challenger Portoroz: I risultati con il Live dettagliato della seconda giornata. Matteo Berrettini e Luca Vanni al secondo turno. Fuori Lorenzo Giustino

Esordio positivo per Matteo Berrettini che approda al secondo turno nel torneo challenger di Portoroz.

Il 21enne Nex Gen romano, numero 162 del ranking mondiale, si è aggiudicato per 36 63 64 il derby tricolore contro Lorenzo Giustino, numero 199 Atp, ed al secondo turno affronterà lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, numero 148 Atp e settima testa di serie.

Luca Vanni, invece, ha eliminato per 75 63 il bielorusso Egor Gerasimov, numero 124 Atp e quinto favorito del seeding, ed ora attende il vincente della sfida tutta Next Gen tra l’australiano Alex De Minaur, numero 184 Atp, ed il greco Stefanos Tsitsipas, numero 168 Atp, entrambi 18enni.

Challenger Portoroz | Cemento | e43.000 1° Turno

CENTRE COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Attila Balazs vs [7] Adrian Menendez-Maceiras



CH Portoroz Attila Balazs Attila Balazs 5 0 Adrian Menendez-Maceiras [7] Adrian Menendez-Maceiras [7] 7 6 Vincitore: A. MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-5 → 0-6 A. Balazs 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 0-4 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Balazs 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Balazs 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Filip Krajinovic vs Lukas Rosol



CH Portoroz Filip Krajinovic [6] Filip Krajinovic [6] 6 6 Lukas Rosol Lukas Rosol 4 2 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Krajinovic 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Rosol 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 L. Rosol 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 L. Rosol 15-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 L. Rosol 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Tom Kocevar-Desman vs Aldin Setkic (non prima ore: 15:30)



CH Portoroz Tom Kocevar-Desman • Tom Kocevar-Desman 0 0 Aldin Setkic Aldin Setkic 0 5 Ace - n.5 per A. S Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Kocevar-Desman 0-5 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 T. Kocevar-Desman 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Setkic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Kocevar-Desman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Setkic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Blaz Kavcic vs [Q] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 18:00)



5. Grega Zemlja vs [WC] Grega Boh (non prima ore: 19:30)



6. Ilija Bozoljac / Filip Krajinovic vs [WC] David Lucas Ambrozic / Tilen Zitnik



COURT C – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs Matteo Berrettini



CH Portoroz Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 3 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Giustino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Egor Gerasimov vs Luca Vanni



CH Portoroz Egor Gerasimov [5] Egor Gerasimov [5] 5 3 Luca Vanni Luca Vanni 7 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Gerasimov 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 E. Gerasimov 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 0-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Pedro Martinez vs [8] Jozef Kovalik



CH Portoroz Pedro Martinez • Pedro Martinez 0 1 6 2 Jozef Kovalik [8] Jozef Kovalik [8] 0 6 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Martinez 2-3 J. Kovalik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Kovalik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Martinez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [3] Johan Brunstrom / Joe Salisbury vs Matteo Berrettini / Flavio Cipolla (non prima ore: 15:00)



5. [Q] Ljubomir Celebic vs Roberto Ortega-Olmedo



6. Ilya Ivashka / Aldin Setkic vs [4] Albano Olivetti / Igor Zelenay



COURT D – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Franko Skugor vs [2] Peter Gojowczyk



CH Portoroz Franko Skugor Franko Skugor 0 6 3 Peter Gojowczyk [2] • Peter Gojowczyk [2] 0 3 1 Vincitore: F. SKUGOR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Gojowczyk 3-1 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Gojowczyk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Skugor 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Lukas Lacko vs [WC] Jaime Fermosell Delgado



CH Portoroz Lukas Lacko [4] Lukas Lacko [4] 0 4 0 Jaime Fermosell Delgado • Jaime Fermosell Delgado 0 6 3 Vincitore: J. FERMOSELL DELGADO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Fermosell Delgado 0-3 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Fermosell Delgado 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 L. Lacko 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fermosell Delgado 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [Q] Albano Olivetti vs [SE] Gerard Granollers



CH Portoroz Albano Olivetti Albano Olivetti 6 6 Gerard Granollers Gerard Granollers 4 3 Vincitore: A. OLIVETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

4. Alex de Minaur vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 15:00)



CH Portoroz Alex de Minaur Alex de Minaur 40 2 2 Stefanos Tsitsipas • Stefanos Tsitsipas 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

5. [Alt] Matteo Viola vs [3] Sergiy Stakhovsky



6. Lukas Rosol / Franko Skugor vs [2] Aliaksandr Bury / Dino Marcan



7. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs Jozef Kovalik / Stefanos Tsitsipas



