Challenger Portoroz: I risultati con il Live dettagliato della seconda giornata (In campo quattro azzurri)

Challenger Portoroz | Cemento | e43.000 1° Turno

CENTRE COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Attila Balazs vs [7] Adrian Menendez-Maceiras



CH Portoroz Attila Balazs Attila Balazs 30 4 Adrian Menendez-Maceiras [7] • Adrian Menendez-Maceiras [7] 40 3 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 A. Balazs 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Balazs 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Filip Krajinovic vs Lukas Rosol



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Tom Kocevar-Desman vs Aldin Setkic (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Blaz Kavcic vs [Q] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Grega Zemlja vs [WC] Grega Boh (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Ilija Bozoljac / Filip Krajinovic vs [WC] David Lucas Ambrozic / Tilen Zitnik



Il match deve ancora iniziare

COURT C – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs Matteo Berrettini



CH Portoroz Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 3 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Giustino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Giustino 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Egor Gerasimov vs Luca Vanni



CH Portoroz Egor Gerasimov [5] Egor Gerasimov [5] 0 0 Luca Vanni • Luca Vanni 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Vanni 0-0

3. Pedro Martinez vs [8] Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Johan Brunstrom / Joe Salisbury vs Matteo Berrettini / Flavio Cipolla (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Ljubomir Celebic vs Roberto Ortega-Olmedo



Il match deve ancora iniziare

6. Ilya Ivashka / Aldin Setkic vs [4] Albano Olivetti / Igor Zelenay



Il match deve ancora iniziare

COURT D – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Franko Skugor vs [2] Peter Gojowczyk



CH Portoroz Franko Skugor Franko Skugor 0 6 3 Peter Gojowczyk [2] • Peter Gojowczyk [2] 0 3 1 Vincitore: F. SKUGOR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Gojowczyk 3-1 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Gojowczyk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Skugor 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Lukas Lacko vs [WC] Jaime Fermosell Delgado



CH Portoroz Lukas Lacko [4] Lukas Lacko [4] 0 4 0 Jaime Fermosell Delgado • Jaime Fermosell Delgado 0 6 3 Vincitore: J. FERMOSELL DELGADO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Fermosell Delgado 0-3 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Fermosell Delgado 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 L. Lacko 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fermosell Delgado 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [Q] Albano Olivetti vs [SE] Gerard Granollers



CH Portoroz Albano Olivetti Albano Olivetti 0 0 Gerard Granollers • Gerard Granollers 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Granollers 0-0

4. Alex de Minaur vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Matteo Viola vs [3] Sergiy Stakhovsky



Il match deve ancora iniziare

6. Lukas Rosol / Franko Skugor vs [2] Aliaksandr Bury / Dino Marcan



Il match deve ancora iniziare

7. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs Jozef Kovalik / Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare