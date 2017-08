WTA Toronto: I tiebreak sono fatali a Roberta Vinci

Out Roberta

Sono stati fatali i due tiebreak a Roberta Vinci sconfitta all’esordio nel torneo WTA Premier Five di Toronto ($2.735.139, hard).

L’azzurra si è arresa a Daria Kasatkina classe 1997 e n.38 WTA, con il punteggio di 76 (3) 76 (1) dopo 1 ora e 55 minuti di gioco.

Nel primo set la Vinci dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco (a 0 con doppio fallo sulla palla break), sul 5 pari mancava una palla break e poi nel game successivo, dal 15-40, annullava tre palle set e teneva il turno di battuta.

Nel tiebreak Roberta giocava male e commetteva ben 5 errori gratuiti, con la russa che portava a casa in questo modo la prima frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set l’azzurra avanti per 5 a 2, grazie al break nel quarto game, cedeva la battuta sul 5 a 3, quando dopo aver mancato due palle set, sul 40 pari commetteva un doppio fallo e poi sulla palla break mandava fuori una complicata volèe di rovescio.

Si andava al tiebreak e qui la Vinci giocava ancora una volta male e la Kasatkina in pochissimo tempo conquistava la partita per 7 punti a 1.

La partita punto per punto



WTA Toronto Daria Kasatkina Daria Kasatkina 7 7 Roberta Vinci Roberta Vinci 6 6 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-6 → 7-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Vinci 15-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

D. Kasatkina – R. Vinci

01:54:59

2 Aces 1

1 Double Faults 4

62% 1st Serve % 60%

32/49 (65%) 1st Serve Points Won 39/62 (63%)

19/30 (63%) 2nd Serve Points Won 18/42 (43%)

2/5 (40%) Break Points Saved 7/10 (70%)

12 Service Games Played 12

23/62 (37%) 1st Return Points Won 17/49 (35%)

24/42 (57%) 2nd Return Points Won 11/30 (37%)

3/10 (30%) Break Points Won 3/5 (60%)

12 Return Games Played 12

51/79 (65%) Total Service Points Won 57/104 (55%)

47/104 (45%) Total Return Points Won 28/79 (35%)

98/183 (54%) Total Points Won 85/183 (46%)

38 Ranking 39

20 Age 34

Togliatty, Russia Birthplace Taranto, Italy

Togliatty, Russia Residence Taranto, Italy

5′ 7″ (1.70 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

137 lbs. (62 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2014) Turned Pro Pro (1999)

16/13 Year to Date Win/Loss 9/15

1 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 10

$1,690,586 Career Prize Money $11,683,842