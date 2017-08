Sara Errani squalificata per due mesi. Contaminazione avvenuta per aver ingerito involontariamente il farmaco. Escluso il doping volontario

Sara Errani è stata squalificata per due mesi per aver assunto involontariamente del letrozolo (nome del farmaco Femara), riconducibile a un principio attivo farmacologico inquadrabile nella classe S4 degli «stimolatori ormonali e metabolici».

Sarita ha prontamente ammesso di aver commesso la violazione delle norme antidoping e ha chiesto l’udienza dinanzi ad un Tribunale Indipendente ai sensi dell’articolo 8 del Programma per determinare le conseguenze per tale violazione.

La memoria difensiva, appoggiata della federtennis italiana, afferma che Sarita ha ingerito involontariamente un farmaco assunto dalla madre che ha sofferto di una forma di tumore.

L’azzurra avrebbe ingerito questa sostanza dopo che una pastiglia è caduta accidentalmente nei tortellini in brodo che la famiglia stava cucinando (Accidentale contaminazione del cibo consumato all’interno della casa).

Sara nella sua dichiarazione parla di contaminazione alimentare da farmaco presente nel domicilio della madre, presso cui tra l’altro il controllo è stato fatto. Si sarebbe anche sottoposta a controllo del capello, il cui risultato è incompatibile con una assunzione diretta del farmaco.

La tesi è stata creduta dall’ITF che ha squalificato la Errani per due mesi (pena minima). La squalifica è partita lo scorso 3 agosto e terminerà il prossimo 02 ottobre.

All’udienza del 19 luglio 2017, il Tribunale Indipendente ha ricevuto prove e ha ascoltato le argomentazioni giuridiche da entrambe le parti e ha poi emesso questa decisione lo scorso 3 agosto.

La Errani ha fornito un campione di urina il 16 febbraio 2017 come parte di un test fuori dalle competizioni. Questi campioni sono stati inviati al laboratorio accreditato WADA a Montreal, in Canada per l’analisi e si è trovato che contenevano del letrozolo, sostanza riconducibile a un principio attivo farmacologico inquadrabile nella classe S4 degli «stimolatori ormonali e metabolici.

Sara perderà i punti e i premi dal 16 febbraio 2017 (data della raccolta dei campioni) al 7 giugno 2017 (data della sua negatività ad un successivo test antidoping).

La sentenza

