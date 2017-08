Sara Errani positiva ad un controllo antidoping

Momento davvero difficile per Sara Errani.

L’azzurra è stata risultata positiva ad controllo antidoping risalente ai primi mesi dell’anno. LITF ha accertato un caso di non negatività che la riguarda e che la stessa ITF, alla fine di un lungo iter, sta per rendere pubblico. Nelle urine della campionessa sarebbero state trovate tracce di arimidex, nome commerciale anastrozolo, riconducibile a un principio attivo farmacologico inquadrabile nella classe S4 degli «stimolatori ormonali e metabolici».

Non ci sono alternative posologiche al suo utilizzo (viene usato per trattare il carcinoma mammario in post-menopausa). In assenza di esenzione terapeutica, poiché fa parte dell’enorme e variegata famiglia degli steroidi anabolizzanti, è considerato doping.

La Federtennis italiana non abbandona la campionessa, che ha approfittato dei mesi tra la non negatività e l’imminente annuncio dell’Itf per mettere a punto con una squadra di avvocati e medici (endocrinologi e specialisti) la linea difensiva.

Sarà la stessa Errani, in settimana, a spiegare cosa è successo.

Esaminata attentamente la vicenda ed in presenza di ottime giustificazioni l’ITF potrebbe ridimensionare il caso Errani,

Fonte: Corriere della Sera