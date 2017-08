Cambio momentaneo di coach per Jack Sock

Gli appassionati di tennis, ma in particolare i tifosi di Jack Sock, avranno notato in occasione del torneo di Washington come nel box dell’americano mancasse il coach Troy Hahn. Nessun problema famigliare per lui, che ha richiesto semplicemente di poter passare del tempo a casa in compagnia dei suoi cari in seguito alla nascita del figlio. Sock non è mancato al Citi Open e, per l’occasione, ha portato con sè Jay Berger: “E’ stato nel mio team per molti anni; ora più che mai ho bisogno di lui”, ha dichiarato il tennista statunitense.

Berger, dal canto suo, ha dichiarato: “Vogliamo continuare a migliorare il livello di gioco, concentrandoci particolarmente sul servizio e sulla velocità del dritto”.

Lorenzo Carini