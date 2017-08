WTA Toronto: Qualificazioni. Camila Giorgi si ferma al turno finale

Camila Giorgi out al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA Premier Five di Toronto.

La 25enne marchigiana, numero 83 Wta e 21esima testa di serie delle quali, è stata sconfitta per 64 64, in un’ora e 17 minuti di partita, dalla rumena Sorana Cirstea, numero 54 Wta e settima testa di serie delle quali.

Da segnalare che la Giorgi nel primo set sotto per 2 a 4, recuperava il break nel settimo gioco, ma sul 4 a 5, cedeva a 15 il turno di battuta, commettendo anche un doppio fallo nel primo punto e perdendo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Camila per due volte avanti di un break (3 a 2 e 4 a 3) in entrambe le occasioni cedeva la battuta.

Sul 4 pari l’azzurra mancava due palle break dal 15-40 e poi nel gioco successivo, dal 40-15, mancava tre palle per il 5 pari e dal 40 pari commetteva due doppi falli consecutivi uscendo di scena dal torneo per 6 a 4.

[7] Sorana Cirstea vs [21] Camila Giorgi



WTA Toronto Sorana Cirstea [7] Sorana Cirstea [7] 6 6 Camila Giorgi [21] Camila Giorgi [21] 4 4 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A df 5-4 → 6-4 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-4 → 4-4 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 4-2 S. Cirstea 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – TD Quali

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [8] Ashleigh Barty vs [16] Madison Brengle



WTA Toronto Ashleigh Barty [8] Ashleigh Barty [8] 1 6 6 Madison Brengle [16] Madison Brengle [16] 6 2 2 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Brengle 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Barty 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Brengle 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Brengle 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 M. Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 A. Barty 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 1-4 → 1-5 A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [5] Donna Vekic vs Patricia Maria Tig



WTA Toronto Donna Vekic [5] Donna Vekic [5] 0 0 Patricia Maria Tig • Patricia Maria Tig 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Maria Tig 0-0

4. Ekaterina Alexandrova vs [WC] Carol Zhao



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Irina-Camelia Begu vs Lizette Cabrera



WTA Toronto Irina-Camelia Begu [2] Irina-Camelia Begu [2] 6 6 Lizette Cabrera Lizette Cabrera 4 2 Vincitore: I. BEGU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Begu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Cabrera 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 I. Begu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Begu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [3] Naomi Osaka vs Barbora Krejcikova



WTA Toronto Naomi Osaka [3] • Naomi Osaka [3] 0 1 5 Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 0 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Osaka 5-6 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Osaka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [10] Christina Mchale vs [22] Kirsten Flipkens



Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Tatjana Maria vs [17] Heather Watson



WTA Toronto Tatjana Maria [11] Tatjana Maria [11] 3 6 Heather Watson [17] Heather Watson [17] 6 7 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* df 6-6 → 6-7 H. Watson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Maria 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 H. Watson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 4-4 T. Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Maria 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Maria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Maria 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [12] Lara Arruabarrena vs [18] Risa Ozaki



WTA Toronto Lara Arruabarrena [12] Lara Arruabarrena [12] 15 7 0 Risa Ozaki [18] • Risa Ozaki [18] 40 5 1 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 L. Arruabarrena 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Magdalena Rybarikova vs [14] Varvara Lepchenko



WTA Toronto Magdalena Rybarikova [1] Magdalena Rybarikova [1] 5 0 Varvara Lepchenko [14] Varvara Lepchenko [14] 7 6 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Rybarikova 0-15 df 0-30 0-40 0-5 → 0-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Rybarikova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. Mariana Duque-Mariño vs [20] Misaki Doi



WTA Toronto Mariana Duque-Mariño • Mariana Duque-Mariño 40 3 6 0 Misaki Doi [20] Misaki Doi [20] A 6 3 1 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 M. Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Duque-Mariño 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Doi 15-0 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Doi 15-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Doi 15-0 30-0 2-1 → 2-2 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Doi 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Duque-Mariño 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Duque-Mariño 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Doi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Duque-Mariño 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Alison Van Uytvanck vs Sachia Vickery



