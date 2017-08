Masters1000 di Montreal: piovono i forfait ma di chi è la colpa?

Andy Murray, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Marin Cilic, Ivo Karlovic, Pablo Cuevas, Fabio Fognini, Fernando Verdasco, Gilles Simon, Martin Klizan: no, non si tratta di un tabellone di prim’ordine di un torneo del circuito, tutt’altro. Si tratta dei tanti forfait fra gli ammessi di diritto che sono piovuti sulle teste dei poveri organizzatori del Masters1000 di Montreal. Un appuntamento sulla carta importante ma decimato da forfait a ripetizione che finiranno per inficiarne il reale valore. E la sensazione è che ancora non sia finita.

È vero che ci saranno le attrazioni Roger Federer e Rafa Nadal i quali, nonostante le smentite di rito, puntano al Masters1000 canadese con obiettivo sul numero 1 oramai a scadenza del britannico Murray: il parco di partecipanti sarà però più simile a un discreto ATP500 piuttosto che a un 1000. Un torneo che mette in palio tanti punti e con un prize money di assoluto rilievo: perché allora sono arrivate tutte queste defezioni? La risposta è semplice: al di là degli infortuni seri che sono comunque da tenere in conto, il colpevole di tale situazione è senza dubbio il calendario.

È un calendario fitto, senza pause, che impone ai suoi tennisti di volare da un estremo all’altro del mondo, per giocare senza sosta e senza pause. Appuntamenti in serie che non sono a mio avviso ben organizzati, che pretendono senza offrire, con il logorio fisico come grande rischio sullo sfondo a incombere, vera minaccia per i tennisti di oggi che al di là delle motivazioni personali devono curare soprattutto il proprio corpo, per poter dire la loro in un circuito la cui età media negli ultimi anni si è notevolmente alzata.

Qualcosa va indiscutibilmente fatto, con soluzioni plurime che potrebbero essere prese in considerazione: la collocazione nel calendario del Master canadese porta con sé probabili forfait e allora cosa fare per limitare situazioni spiacevoli di tal tipo? Rimodificare la stagione su terra, per alcuni troppo lunga, allungare leggermente quella su erba e spostare alcuni tornei della campagna nordamericana su cemento. Tante possibilità, ma quali realmente le migliori e più funzionali da prendere quindi in considerazione?

Appuntamenti troppo ravvicinati, con i giocatori che spesso devono scegliere alcuni di essi e sacrificarne altri: i tennisti non sono robot e su questo semplice dato di fatto devono fare le loro considerazioni le alte sfere del circuito. Certo, non facessero un grande autogol i giocatori che spesso si lamentano di un calendario troppo fitto andando a giocare esibizioni off season, dove si tante volte si sono anche infortunati: perché in tal caso, tante giustificazioni finirebbero per crollare.





Alessandro Orecchio