ITF Junior: U16 e U18 maschile e femminile in finale nella Summer Cup. Finali per Vianello, Chiesa e Andaloro.

Ottima prova dei nostri giovani che in questa settimana hanno centrato l’obiettivo della fase finale della prestigiosa Summer Cup, una delle più importanti manifestazioni a squadre a livello giovanile, sia nel maschile che nel femminile, sia nell’under 16 che nell’under 18. Questa settimana ci sono stati i quattro gironi eliminatori che hanno presentato al via squadre di tutta Europa. Le prime due di ogni girone sono state ammesse alla fase finale, che si disputerà dal 7 al 9 agosto. Vediamo i risultati di tutte le categorie che hanno premiato i nostri tennisti.

Under 16 maschile: la squadra italiana, composta da Emiliano Maggioli (2001). Giulio Zeppieri (2001) e Lorenzo Musetti (2002), capitano Stefano Pescosolido, ha vinto il proprio girone, superando nei quarti di finale la Bosnia per 3-0 (vittorie di Maggioli, Musetti e del doppio), Israele per 3-0 (vittorie per Zeppieri, Musetti e del doppio) e, in finale la Repubblica Ceca per 2-1, con la vittoria di Musetti su Svrcina, la sconfitta di Zeppieri con Forejtek e la vittoria decisiva del doppio Musetti-Maggioli. Fase finale a La Toquet (Francia) con Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Romania, Russia e Spagna.

Under 16 femminile: la squadra composta da Elisabetta Cocciaretto (2001), Federica Rossi (2001) e Federica Sacco (2002), capitano Giovanni Paolisso, ha vinto il proprio girone, dopo il bye del primo turno, ha superato in semifinale la Serbia per 2-1 (con la vittoria della Cocciaretto, la sconfitta della Rossi e la vittoria nel doppio) e in finale ha superato l’Ucraina sempre per 2-1 con ancora la vittoria della Cocciaretto, la sconfitta della Sacco e la vittoria decisiva nel doppio Cocciaretto-Rossi. Fase finale in Ungheria contro Bielorussia, Francia, Grecia, Ungheria, Svezia, Russia e Ucraina.

Under 18 maschile: la squadra composta da Francesco Forti (1999), Mattia Frainzi (1999) e Federico Iannacone (1999), capitano Giorgio Galimberti ha vinto il proprio girone, superando prima la Grecia per 3-0 (con le vittorie di Iannacone, Forti e del doppio), poi la Spagna per 3-0 (con le vittorie di Iannacone, Forti e del doppio) e in finale la Repubblica Ceca per 2-1 con la vittoria di Forti, la sconfitta di Iannacone e la vittoria del doppio Forti-Frinzi. Fase finale in Francia contro Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Portogallo e Russia.

Under 18 femminile: la squadra composta da Tatiana Pieri (1999), Federica Bilardo (1999) e Monica Cappelletti (1999), capitano Maria Elena Camerin, si è qualificata per la fase finale pur perdendo la finale. Nel primo turno le nostre ragazze hanno usufruito di un bye e quindi è stata decisiva la semifinale vinta con la Francia per 3-0 con le vittorie di Pieri e Bilardo nel singolare e della coppia Bilardo-Cappelletti nel doppio. In finale sconfitta per 2-0 con la Russia con Pieri e Bilardo che nulla hanno potuto contro rispettivamente Rybakina e Lansere. Fase finale in Francia contro Bielorussia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Russia e Spagna.

Per il resto alcuni nostri tennisti hanno preso parte a tornei ITF Junior under 18 anche questa settimana. Il risultato più significativo lo ha ottenuto Michele Vianello che ha raggiunto la finale nel torneo G3 in Uzbekistan. Nello stesso torneo ottavi di finale per Marco Furlanetto (2001). La coppia Vianello-Furlanetto è anche arrivata in finale nel doppio.

Molto brava Enola Chiesa (2000), che è arrivata in finale nel torneo G4 in Lussemburgo e ha vinto il doppio (in coppia con la serba Gemovic). Nel maschile quarti di finale per Edoardo Graziani (2000) e primo turno per Espedito Valerio (2000).

In Portogallo (G4), quarti di finale per Matteo Arnaldi (2001), ottavi di finale per Giuseppe La Vela (2000), secondo turno per Alessandro Bordone (2000), Riccardo Tavilla (2000) e primo turno per Pietro Martinetti (2000) e Edoardo Bottino (2000). Nel femminile ottavi di finale per Giulia Tedesco (2002), secondo turno per Sara Ziodato (2002) e primo turno per Federica Trevisan (2002). Ziodato e Trevisan hanno anche vinto la finale nel doppio.

Per il resto, in Irlanda (G5), quarti di finale per Valentina Urelli Rinaldi (2000) e primo turno per Sonia Cassani (2002). In Croazia (G5), ottavi di finale per Giorgia Di Muzio (2001) e Linda Alessi (2001), primo turno per Gaia Bandini (2000), Antonella La Cava (2000) e Alessia Tagliente (2001) e in Polonia (G5) finale per Fabrizio Andaloro (2001), ottavi di finale per Riccardo di Nocera (2000), Matteo Contarino (2000) e Riccardo Perin (2000) e primo turno per Lorenzo Lorusso (2000).

