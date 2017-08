Challenger Portoroz e Jinan: I Tabelloni Principali. in Slovenia scontro tra Giustino e Berrettini

Challenger Portoroz CH | Cemento | e43.000

(1) Kavcic, Blaz vs Qualifier

(WC) Kocevar-Desman, Tom vs Setkic, Aldin

Qualifier vs Ortega-Olmedo, Roberto

Martinez, Pedro vs (8) Kovalik, Jozef

(4) Lacko, Lukas vs (WC) Fermosell Delgado, Jaime

Popko, Dmitry vs Ivashka, Ilya

Giustino, Lorenzo vs Berrettini, Matteo

Balazs, Attila vs (7) Menendez-Maceiras, Adrian

(6) Krajinovic, Filip vs Rosol, Lukas

Zemlja, Grega vs (WC) Boh, Grega

Qualifier vs (SE) Granollers, Gerard

(Alt) Viola, Matteo vs (3) Stakhovsky, Sergiy

(5) Gerasimov, Egor vs Vanni, Luca

de Minaur, Alex vs Tsitsipas, Stefanos

(WC) Lah, Sven vs Ramirez Hidalgo, Ruben

Qualifier vs (2) Gojowczyk, Peter

Challenger Jinan CH | Cemento | $150.000

(1) Lu, Yen-Hsun vs (LL) Betov, Sergey

Tearney, Finn vs Kecmanovic, Miomir

Kudryavtsev, Alexander vs Mukund, Sasi Kumar

(Q) Rawat, Sidharth vs (7) Kwon, Soon Woo

(3) Soeda, Go vs Balaji, N.Sriram

Vilella Martinez, Mario vs Wu, Di

(LL) Hovhannisyan, Mousheg vs (Q) Takeuchi, Kento

Zhyrmont, Dzmitry vs (8) Moriya, Hiroki

(6) Berankis, Ricardas vs (WC) Zhang, Zhizhen

Vardhan, Vishnu vs Chen, Ti

Kim, Cheong-Eui vs Barry, Sam

Kibi, Yuya vs (4) Lee, Duckhee

(5) Milojevic, Nikola vs (LL) Matsui, Toshihide

Niki, Takuto vs Kelly, Dayne

(Q) Prashanth, N Vijay Sundar vs Sekiguchi, Shuichi

(PR) Myneni, Saketh vs (2) Donskoy, Evgeny