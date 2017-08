Nick Kyrgios regala una racchetta ad un bambino e parla del suo momento di difficoltà: “Ero bravo. Poi la mia ragazza mi ha lasciato e ora non riesco a giocare”

Nick Kyrgios, mentre si allenava nel torneo di Washington subito dopo la sconfitta per ritiro, ha lanciato una simpatica sfida a dei bambini che erano presenti al suo allenamento: “Se riuscite a rispondere al mio servizio vi regalo una racchetta”.

Uno di loro c’è riuscito e si è portato a casa l’ambito cimelio.

Dopo qualche minuto il tennista aussie parlando ancora con i tre ragazzini ha dichiarato: “Ero bravo. Poi la mia ragazza mi ha lasciato e ora non riesco a giocare a tennis”.

Ricordiamo che Nick da qualche settimana è stato lasciato da Alja Tomljanovic.

👀 today at the practice courts 👀@NickKyrgios to kid "If you can return my serve you can have the racquet"

Bravo, kid. Bravo 👏 #CO17 pic.twitter.com/o3ePmTd5Cy

— Citi Open (@CitiOpen) 4 agosto 2017