Stan Wawrinka si opera al ginocchio. Stagione finita

Stan Wawrinka sarà costretto a ricorrere alla chirurgia per il ginocchio e chiudere qui la sua stagione 2017.

Non difenderà quindi il titolo conquistato agli Us Open lo scorso anno.

“Dopo essermi consultato col dottore e il mio team, sono arrivato alla difficile decisione di sottoporre il ginocchio all’intervento chirurgico.

Questa è l’unica soluzione che mi permetterà di competere sicuramente ai massimi livelli per altri anni. Devo guardare avanti e pianificare il recupero. Amo questo sport e lavorerò duramente per tornare al top e giocare altri anni ancora. Ci rivedremo tutti nel 2018″.

Luigi Calvo