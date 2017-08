Davis Cup: L’assemblea partorisce un topolino. Dal prossimo anno la Davis si continuerà a giocare al meglio dei cinque set

A sorpresa è arrivata una bocciatura alla proposta di cambiare il formato degli incontri di Davis Cup al meglio dei 2 set su 3 dall’Assemblea Generale dell’ITF in corso di svolgimento questa settimana ad Ho Chi Minh in Vietnam.

La proposta di cambiare il format al meglio dei tre set è stata votata favorevolmente solo dal 63.54% dei membri, mentre per diventare effettiva avrebbe dovuto essere approvata dai due terzi dell’assemblea.

Le altre novità, invece, sono stata approvate

Le finaliste, sia in Davis che in Fed Cup, avranno il vantaggio di giocare in casa in primo incontro dell’anno successivo, rompendo così la classica alternanza tra le sedi.

La disponibilità del campo di gara e dei campi di allenamento è stata ridotta di un giorno, al fine di ridurre i costi per ospitare gli eventi da parte delle federazioni nazionali.

Gli impegni dei giocatori prima degli incontri saranno ridotti ad un solo evento che combinerà il sorteggio, la conferenza stampa pre-match e la cena ufficiale.

Rimandata al 2018 la decisione della finalissima in unica sede per Davis e Fed Cup, chiamata “World Cup of Tennis”, con il PalaExpo di Ginevra (18mila posti) come sede prescelta dal 2019 al 2021.

Deluso il Presidente Haggerty: “Rispettiamo il volere dell’Assemblea, ma siamo delusi della mancata approvazione dell’intero pacchetto di riforme per Coppa Davis e Fed Cup suggerite nei mesi scorsi dal Board ITF. Sono necessari cambiamenti per assicurare il futuro a lungo termine di queste storiche competizioni”.