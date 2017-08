Dominic Thiem spiega il motivo della scelta di Washington rispetto a Kitzbuhel

Dominic Thiem, attualmente in terza posizione nella Race nonché prima testa di serie all’ATP500 di Washington, ha spiegato ieri il motivo per il quale ha deciso di giocare il torneo statunitense anziché quello di Kitzbühel -evento che si disputa in Austria ed in cui lo stesso Thiem aveva sempre ricoperto, negli anni passati, il ruolo di beniamino di casa.

“Ho pensato che fosse la cosa migliore. Ho perso cinque degli ultimi sei incontri in Austria e sono reduce da quattro sconfitte consecutive al Masters1000 del Canada, che tradizionalmente si gioca dopo Kitzbühel. È un evento molto importante e dove voglio giocare bene”, ha dichiarato, per conto del portale ATP.

Edoardo Gamacchio