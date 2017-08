L’Arezzo Tennis School investe sui ragazzi “Agevolazioni Economiche per Allenamenti e Alloggi

L’Arezzo Tennis School sta cercando te! Sei un giocatore in rampa di lancio e vuoi intraprendere un percorso tennistico di prim’ordine? Sogni il circuito internazionale? Vuoi raggiungere il tuo massimo potenziale? L’Arezzo Tennis School offre una grande opportunità, con importanti borse di studio gratuite, agevolazioni su alloggi e allenamenti, per tennisti, sia uomini che donne, di seconda categoria. Massimo Dell’Acqua, ex numero 148 Atp e oggi coach internazionale, insieme a uno staff di alto livello composto da maestri di fama, preparatori atletici d’esperienza, psicologo sportivo e nutrizionista, ha dato il via a una grande iniziativa. “Il nostro obiettivo è creare un ambiente agonistico sano dove far crescere i nostri atleti – spiega Dell’Acqua, già allenatore di Nastassja Burnett e altri tennisti professionisti -. Vogliamo puntare su giocatori che, a prescindere dall’età, abbiano voglia di emergere, di migliorarsi, raggiungendo il massimo potenziale, lavorando con loro sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo quindi deciso di dare a questi ragazzi una grande opportunità, viste le tante difficoltà economiche ed organizzative, grazie a importanti agevolazioni sugli allenamenti e sull’alloggio”.

L’Arezzo Tennis School fornirà ai ragazzi che verranno selezionati il supporto tecnico, fisico e psicologico e nutrizionale per affrontare tutte le complicate situazioni del tennis d’alto livello, nazionale e internazionale. L’impianto è dotato di ben 7 campi (6 dei quali dotati di copertura), di cui 2 in veloce, per potersi allenare su diversi tipi di superficie, oltre che di palestra, ristorante e piscina.

Lo staff dell’Arezzo Tennis School, che segue quotidianamente alcuni dei migliori giovani della regione Toscana, è composto da: Massimo Dell’Acqua (tecnico nazionale ed ex Top-150 Atp), dai coach Nicola Valenti (in passato al Blue Team al seguito di Federico Luzzi, Daniele Bracciali e Potito Starace), Lorenzo Salvini, Andrea Mattesini, Massimo Moschino e Marco Del Mecio; dai preparatori atletici Lucia Sinatti e Giulia Pacifico; dallo psicologo sportivo Paolo Tirinnanzi e dalla nutrizionista dott.ssa Valentina Cecconi. “Cerchiamo di offrire professionalità in tutti i campi importanti per la vita di un tennista che, sia fuori che dentro al campo, incontra giornalmente numerose insidie”.

Per richiedere il modulo precompilato o informazioni generali sull’iniziativa è possibile contattare il circolo tramite email (junior.tennisarezzo@gmail.com) o attraverso la nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/JuniorTennisClubArezzo/?fref=ts). Non esitare, l’Arezzo Tennis School ti aspetta!