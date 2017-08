ATP Kitzbuhel: Fabio Fognini conquista le semifinali (con il video del gran punto di chiusura del match)

Un ottimo Fabio Fognini conquista le seifinale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel (e482.060, terra).

Il tennista ligure ha avuto la meglio sul brasiliano Thomaz Bellucci, 29 enne e n.80 ATP, con il punteggio finale di 6-3 6-1 dopo 1 ora e 5 minuti di gioco.

Domani Fabio sfiderà per l’accesso alla finale il tedesco Philipp Kohlschreiber, 33 enne e n.47 al mondo.

Primo Set: L’incontro si apriva con due break nei primi due game. il primo a tenere la battuta, però, era Fognini che così conduceva per 2-1.

L’azzurro poi chiamava il medical time out per un problema fisico (alla schiena).

Nel quinto game Fabio cedeva a 0 la battuta, con Bellucci che si riportava in vantaggio per 3-2 e servizio a disposizione. L’azzurro però operava l’immediato contro break e pareggiava i conti sul 3-3.

Sul 4-3 per il tennista italiano, il ligure piazzava il break (a 30 con Bellucci che dal 30 pari commetteva due errori gratuiti consecutivi di diritto) che lo portava a servire per il set sul 5-3.

Opportunità che Fognini non mancava e al secondo set point, dopo un’ottima palla corta di dritto, si aggiudicava per 6-3 la prima partita.

Secondo Set: Partiva benissimo il tennista di Arma di Taggia con due break nel primo e terzo gioco (rispettivamente a 15 e a 30). In quest’ultimo game, Fabio Fognini grazie anche a una serie di nastri fortunosi conquistava un break decisivo che gli permetteva di issarsi sul 3-0 e servizio a disposizione.

Dopo aver ceduto uno dei due break di vantaggio nel quarto gioco, l’azzurro lo recuperava immediatamente portandosi sul 4-1 e doppio break.

Sotto 1-5 il brasiliano Bellucci cedeva ancora una volta la battuta a un perfetto Fognini, che chiudeva con uno spettacolare dritto lungo linea in corsa il match, conquistando la seconda partita per 6-1 e l’incontro.

Che chiusura Fabio

.@fabiofogna chiude in bellezza e approda in semifinale a Kitzbuhel superando in due set Bellucci! #tennis #ATP pic.twitter.com/0fjf9Khszd — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 3 agosto 2017

La partita punto per punto



ATP Kitzbuhel Thomaz Bellucci Thomaz Bellucci 3 1 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 T. Bellucci 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Fognini 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Bellucci 0-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Bellucci 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

T. Bellucci – F. Fognini

01:05:14

0 Aces 3

3 Double Faults 3

57% 1st Serve % 61%

10/26 (38%) 1st Serve Points Won 17/25 (68%)

6/20 (30%) 2nd Serve Points Won 6/16 (38%)

5/12 (42%) Break Points Saved 1/4 (25%)

8 Service Games Played 8

8/25 (32%) 1st Return Points Won 16/26 (62%)

10/16 (63%) 2nd Return Points Won 14/20 (70%)

3/4 (75%) Break Points Won 7/12 (58%)

8 Return Games Played 8

16/46 (35%) Total Service Points Won 23/41 (56%)

18/41 (44%) Total Return Points Won 30/46 (65%)

34/87 (39%) Total Points Won 53/87 (61%)

80 Ranking 25

29 Age 30

Tiete, Brazil Birthplace Sanremo, Italy

Sao Paulo, Brazil Residence Arma di Taggia, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’10” (177 cm)

181 lbs (82 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2004

12/18 Year to Date Win/Loss 24/15

0 Year to Date Titles 1

4 Career Titles 5

$5,089,877 Career Prize Money $8,900,620

Luigi Calvo