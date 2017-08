Patrick Mouratoglou contro le wild card a Maria Sharapova: ""Sono contento del suo ritorno, ma non bisogna pensare che sia rientrata da un infortunio o da una gravidanza"

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, ha parlato in tono polemico delle wild card concesse a Maria Sharapova, che secondo il coach francese non meriterebbe questi aiuti da parte degli organizzatori dei vari tornei WTA.

“Sono contento del suo ritorno, ma non bisogna pensare che sia rientrata da un infortunio o da una gravidanza. Il suo è un caso totalmente diverso dagli altri, merita le wild card che ha ricevuto? Penso di no. Non ho nulla contro di lei ma non mi sembra corretto che una giocatrice squalificata per doping venga aiutata a tornare rapidamente nei primi posti della classifica mondiale grazie alle wild card. Dovrebbe esserci una regola per impedire che una giocatrice con la situazione di Maria possa ricevere wild card”, ha commentato Mouratoglou nel corso di un’intervista.

Lorenzo Carini