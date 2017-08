Stan Wawrinka dà forfait a Montreal e Cincinnati

Le parole di Stan Wawrinka che annuncia il forfait a Montreal e Cincinnati per colpa del noto problema al ginocchio che si è già manifestato durante il torneo di Wimbledon.

“Dopo tanti avanti indietro e consultazioni coi miei dottori e il team, purtroppo ho deciso di saltare l’Open del Canada e Cincinnati per non rischiare, nonostante abbia lavorato duramente per riuscire a giocare questi tornei.

Prendere questa decisione mi rende triste non solo per me stesso ma anche per i miei tifosi, ma devo essere sicuro al 100% e recuperare completamente prima di tornare a competere.

Io e il mio team stiamo facendo di tutto per guarire quanto prima”

Luigi Calvo