ATP Kitzbuhel: Fabio Fognini centra i quarti di finale

Fabio Fognini approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel (e482.060, terra).

Il tennista di Arma di Taggia ha sconfitto con un doppio 6-4 il tennista serbo Miljan Zekic, 29 anni e n.316 ATP, dopo 1 ora e 20 minuti di gioco.

Ai quarti Fabio sfiderà il tennista brasiliano Thomaz Bellucci, 29 enne numero 80 del mondo.

Primo Set: Nel terzo game Fognini strappava a 30 la battuta a Zekic (complice un doppio fallo del serbo su palla break) e dopo aver tenuto il suo successivo turno di battuta si portava in vantaggio sul 3-1.

Nel settimo gioco sul 2-4 e servizio Zekic, Fabio annullava una palla game e alla prima occasione brekkava il serbo issandosi sul 5-2 e possibilità di servire per il set.

Occasione che veniva sprecata dal ligure, il quale cedeva a 30 la battuta. Sul 5-4 il tennista di Arma di Taggia non si lasciava sfuggire l’occasione e al terzo set point utile portava a casa per 6-4 la prima partita.

Secondo Set: Dopo aver annullato una palla break nel secondo gioco, Fabio brekkava il serbo Zekic e si portava sul 2-1 e servizio a disposizione.

Nel settimo game Fognini mancava ben tre palle break dal 15-40 e Zekic teneva la battuta riportandosi sotto sul 3-4.

Sul 5-4 il tennista italiano, top 30, andava a servire per il match. Occasione che l’azzurro non sprecava tenendo ai vantaggi il servizio, senza annullare palle break, e portando a casa la seconda partita per 6-4 e alla quarta palla match.

La partita punto per punto



ATP Kitzbuhel Miljan Zekic Miljan Zekic 4 4 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 M. Zekic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 3-5 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Zekic – F. Fognini

01:20:19

1 Aces 2

4 Double Faults 5

59% 1st Serve % 70%

30/44 (68%) 1st Serve Points Won 31/43 (72%)

14/30 (47%) 2nd Serve Points Won 10/18 (56%)

6/9 (67%) Break Points Saved 3/4 (75%)

10 Service Games Played 10

12/43 (28%) 1st Return Points Won 14/44 (32%)

8/18 (44%) 2nd Return Points Won 16/30 (53%)

1/4 (25%) Break Points Won 3/9 (33%)

10 Return Games Played 10

44/74 (59%) Total Service Points Won 41/61 (67%)

20/61 (33%) Total Return Points Won 30/74 (41%)

64/135 (47%) Total Points Won 71/135 (53%)

316 Ranking 25

29 Age 30

Belgrade, Serbia Birthplace Sanremo, Italy

Belgrade, Serbia Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2004

0/1 Year to Date Win/Loss 24/15

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 5

$198,698 Career Prize Money $8,900,620

Luigi Calvo