La dimenticanza del Direttore del torneo di Montreal. Nessuna menzione per Roger Federer e Andy Murray

Forse per dimenticanza, il direttore del Masters1000 di Montréal non ha menzionato né Roger Federer né Andy Murray, durante il discorso in cui il dirigente compiva un excursus dei partecipanti all’edizione di quest’anno.

In verità, è sembrato come se lo svizzero e lo scozzese non fossero proprio considerati: “Avremo una settimana fantastica di tennis a Montréal. Potremo contare di nuovo sulla partecipazione dei migliori tennisti del mondo, da una stella come Nadal al nostro Milos Raonic, passando per giovani perle della nuova generazioni come Alexander Zverev”, ha osservato Lapierre.

Edoardo Gamacchio