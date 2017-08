Roger Federer giocherà il torneo Masters 1000 di Montreal

Roger Federer a sorpresa ha annunciato la sua presenza nel torneo Masters 1000 di Montreal in programma la prossima settimana.

Dichiara il n.3 del mondo: “Sono contento di tornare a Montreal, come non ho avuto occasione di fare per alcuni anni. Questa stagione finora è stata davvero entusiasmante e non vedo l’ora di tornare in campo nel circuito“.

Eugène Lapierre, direttore del 1000 canadese, ha dichiarato: “Stiamo festeggiando e le celebrazioni continueranno nei prossimi giorni fino al giorno del compleanno di Federer, il prossimo 8 agosto”.

Federer torna a giocare il Masters 1000 canadese dopo tre anni di latitanza. Roger, forse, pensa seriamente alla prima posizione mondiale.