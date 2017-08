E’ morto Jerome Golmard. Era stato il n.1 di Francia nel 1999

Arriva una triste notizia nel mondo del tennis.

Jérôme Golmard, il numero 1 francese nel 1999, è morto nella notte tra Lunedi e Martedì, all’età di 43 anni,

Ad annunciarlo il quotidiano Le Bien Public. Il tennista di Digione, ex numero 22 del mondo, era stato colpito nel gennaio 2014 dalla sclerosi laterale amiotrofica, comunemente detta SLA.

La malattia si è sviluppata rapidamente e il francese in poco tempo aveva perso l’uso di entrambe le gambe, trovandosi su una carrozzina.

Golmard ha anche creato in questi anni un’organizzazione di sostegno per le vittime di questa malattia neurodegenerativa, “Jérôme Golmard per combattere la malattia di Lou Gehrig.” I suoi stessi amici si erano impegnati a raccogliere fondi per aiutare a sconfiggere questa malattia.

Tennista mancino, a suo agio soprattutto sulle superfici veloci, in carriera ha vinto 2 titoli nel circuito maggiore (Dubai e Chennai).

In Coppa Davis ha disputato un totale di 7 partite, collezionando 5 vittorie e 2 sconfitte.