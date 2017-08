Fabio Fognini e la manita ATP

Fabio Fognini ha regalato la prima gioia ATP del 2017 ai colori azzurri del tennis: a Gstaad il tennista ligure, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha vinto il suo quinto torneo del circuito maggiore, torneo speciale perché come ha rivelato lui stesso è il primo da novello papà.

Un Fabio centrato e che ha saputo approfittare di un tabellone discreto, vincendo probabilmente in semifinale contro la spagnolo Bautista Agut una sorta di finale anticipata. In finale contro la sorpresa tedesca Hanfmann, Fognini non si è lasciato distrarre dai facili trionfalismi, mantenendo la concentrazione e superando un avversario che delle rimonte in questa settimana aveva fatto il suo marchio di fabbrica.

Stoccarda e l’ATP500 di Amburgo nella magica estate del 2013, Viña del Mar nel febbraio del 2014, Umago nell’estate del 2016 e adesso appunto la quinta gioia personale a Gstaad. Il bilancio così delle vittorie nelle finali disputate si fa un po’ più roseo (Fognini ha perso 8 volte però all’atto conclusivo), anche se rimarrà sempre il rimpianto di aver perso alcune occasioni importanti come a Monaco di Baviera nel 2014 contro un irrispettoso e teatrante Klizan, ad Amburgo nel 2015 contro un Nadal non al meglio e già battuto, o l’anno scorso a Mosca contro Carreno Busta, una delle sue bestie nere. Successi che Fabio ha colto sempre sulla terra battuta, ovviamente sua superficie preferita anche se nel tempo e con il passare degli anni ha saputo regalarsi buone prestazioni pure sul cemento outdoor (ottavi di finale a Melbourne nel 2014 e a New York l’anno successivo).

Fognini ha così ritoccato il suo ranking attuale, risalendo al numero 25, conseguendo una posizione sicuramente più in linea con il suo talento: ciò che rimane immutata invece è la sua capacità di attirare l’attenzione, frutto di un tennis spettacolare quando in palla, capace di regalare colpi ad effetto e soluzioni vincenti in grado di strappare l’applauso. Con il passare del tempo anche i comportamenti sopra le righe esibiti in campo sono diminuiti (certamente non scomparsi…), probabilmente grazie a una maturità conquistata e arrivata con la creazione di un nucleo familiare idilliaco. Accanto alla Pennetta Fabio ha sicuramente incontrato il suo personale equilibrio e anche il sodalizio con Davin ha generato effetti positivi facilmente riscontrabili in campo.

Resteranno le imprecazioni, resteranno le racchette rotte, resteranno i teatrini ma con Fabio è così, prendere o lasciare: lo tifi, ti fa arrabbiare, esulti con lui quando vince incontri importanti e ti arrabbi quando perde partite da favorito. Indiscutibile rimane però il suo talento, capace di trascinarlo alle porte della top10 in singolare, a un successo Slam con l’amico Bolelli e al numero 7 del ranking di doppio, per un giocatore che nel bene o nel male sa infiammare il pubblico.

Alessandro Orecchio