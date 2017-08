Lunga intervista a Roberto Marcora che si racconta al nostro amico Pierre.

PB : ciao Robi , mi sembra che tu stia iniziando a mettere un po’ di partite consecutive nelle gambe, tante quali challenger , come stai?

RM : ciao Pierre, sto abbastanza bene , la mia condizione fisica e quella psicologica vanno migliorando , diciamo che il peggio è passato

PB : facciamo un bel passo indietro di oltre 2 anni, Aprile 2015 , Challenger di Canton , batti nell’ ordine : Millmann, Thompson , Zhang e Fucsovics giocando il giorno stesso semi e finale e da stremato perdi contro Coppejans al terzo

Raggiungi il BR 178 e poi cosa succede da quel momento in avanti ?

RM : rientrato in europa programmai la stagione sul rosso in maniera ambiziosa , dopo challenger Napoli giocai le quali a Roma e Montecarlo perdendo da Volandri e Istomin , il cambio di superficie mi penalizzo’ , la mia pecca o errore ( con il senno di poi ) fu anche quella di non inserire nel team un personal trainer come mi aveva consigliato di fare il mio coach Uros Vico, via via quella parte della stagione si rivelo’ arida di successi e mi trovai sbalzato giu’ di classifica oltre 300 ma poi trovai una reazione d’ orgoglio andandomi a riprendere i punti a livello futures e chiusi la stagione al 220 mondo non lontano dal BR ma non bene come avrei sperato dopo la trasferta cinese dove pero’ avevo gia’ avuto avvisaglie di dolori alla spalla , se ricordi dopo Canton a Shenzhen mi ritirai subito contro Di Wu

PB : il 2016 e’ stato il tuo anno tribolato sempre per i noti problemi fisici, ne vuoi parlare?

RM : tenuto conto che la spalla non mi dava pace nel luglio 2016 ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico , lo stesso anno mi sono operato anche all’ alluce del piede , e’ stato un anno davvero tribolato ma la decisione non poteva piu’ essere procrastinata perche’ non riuscivo piu’ a giocare con continuita’ per cui me la sono messa via contando di tornare non appena possibile piu’ forte di prima

PB : quando sei tornato sul campo?

RM : a meta’ ottobre ma ti lascio immaginare , dovevo ripartire da zero , senza punti in classifica , con le gambe ” molli ” e una montagna tipo l Everest da scalare

PB : per l ‘ ennesima volta , ripartenza dai futures , come l hai vissuta emotivamente questa volta?

RM : sono passato dalla voglia di spaccare che avevo con il gesso nel letto allo sconforto e alla frustrazione quando ho visto che la ripartenza era piu difficile del previsto , avevo gia’ giocato challenger e quali ATP e dovevo ripartire ancora una volta dal fondo , a volte giocando le Quali futures mi chiedevo se avesse senso continuare ma poi mi dicevo che non potevo mollare, dovevo crederci e muovere i primi passi cosicché’ la vetta della montagna si sarebbe avvicinata.

A livello futures da 300 al 1000 giocano tutti bene e nessuno ti regala un 15 , a volte farsi prendere dallo sconforto e’ facile in particolare quando perdi qualche partita che pensavi di vincere.

PB : giugno 2017 tra un futures e l’ altro scegli di giocare quali ATP 250 a Ginevra, perche’ ?

RM : mah, ho provato il doppio salto per vedere che stimoli mi dava anche solo qualche gg in un contesto completamente diverso come un 250

Con il Ranking protetto avevo la classifica per le quali di un ATP perche in concomitanza c erano le quali Parigi

Ho passato le quali a Ginevra dove ho battuto all ultimo TDQ un tennista esperto come Chiudanelli , al 1mo turno ho perso da Kukushin ma e’ stata cmq una bella esperienza

PB : veniamo al presente , a Biella passate le qualificazioni dove hai battuto due top 300 ( Cachin e Gensse ) trovi Marco Cecchinato , che match sara’ quello di domani ?

RM : con Marco ci alleniamo spesso assieme, ci conosciamo bene anche se nei tornei abbiamo giocato contro solo 2 volte a Mestre e Roma Challenger ( 2/0 per Cecchinato H2H ) , penso sara’ un match combattuto , lui e’ il favorito ma io mi sento bene e ce la mettero’ tutta per andare avanti nel torneo

PB : recentemente hai giocato perdendo al terzo due match simili contro Giraldo a San Benedetto e Berrettini a Cortina

RM : si in entrambe le circostanze ho vinto il primo e ho avuto la possibilita’ di allungare ad inizio 2ndo set ma non mi e’ andata bene ne’ con il colombiano ne’ con Matteo

PB : una domanda che e’ piu’ una curiosita’ : Tenuto conto che Giraldo oggi e’ intorno a 100 quanto distante Berrettini da quella classifica?

RM : ognuno ha la classifica che merita ma su Berrettini sono sicuro che l’ ingresso nei 100 sia una questione di mesi , e’ davvero forte il ragazzo , ha tecnica e forza fisica ma cosa piu’ importante sembra avere la giusta mentalita’

PB : torniamo a noi ; programmi dopo Biella ?

RM : dopo Biella torno a giocare futures a Innsbruck , devo risalire la classifica e ho bisogno di giocare vincendo piu partite possibili

PB : target di classifica a fine Anno ?

RM : a fine anno voglio essere dentro i 400

PB : come va con il nuovo allenatore Marco Pedrini ?

RM : siamo in prova da 2 settimane ma siamo partiti bene, io allenandomi al tennis Milano necessito di un coach ” full time” e siccome Uros Vico non mi poteva dare la disponibilita’ totale abbiamo deciso di ” arruolare” Marco Pedrini ex tennista top 300 che si sta ultimando con la laurea anche un percorso parallelo di studi per cui ho il supporto di una persona davvero in gamba e preparata non solo nel tennis

PB : con Uros?

RM : con Uros il ns rapporto rimane e va’ ben al di la’ del tennis , lui e’ la persona che meglio mi conosce e a cui mi posso rivolgere sempre per qualsiasi cosa

PB : Robi , come ti sei avvicinato al tennis professionistico e a quanti anni? So che hai iniziato a giocar a tennis relativamente tardi rispetto ai tuoi colleghi

RM : esatto , pensa Pierre che il mio primo torneo l’ ho giocato nel 2009 ( avevo 20 anni ) al future di Piombino perche’ mio padre insisteva che provassi e l ho giocato solo perche’ ero in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi

PB : come e’ andata?

RM : stavo per non giocare nemmeno il primo incontro perche’ c era un incidente in strada e c era un ingorgo sulla statale , allora ho chiamato il circolo e ho chiesto se mi aspettavano , loro risposero di si ( sempre che l avversario fosse d’ accordo) , arrivai in semi e di li’ mi sono detto proviamo

PB : due parole sul tennis italiano

Ieri Fabio Fognini ha vinto il suo quinto ATP , oltre Fognini ci sono altri nostri tennisti che possono vincere ATP ?

RM : direi di si , Lorenzi ha fatto finale ad Umago settimana scorsa , se continua cosi con questa grinta e determinazione un altro ATP lo puo’ portare a casa, lo stesso Seppi un po’ claudicante ma potrebbe tornare a dire la sua

PB : gli altri ? Piu’ difficile giusto?

RM : io dico che anche Giannessi , Fabbiano e Cecchinato hanno chances , il tennis e’ uno sport basato tanto sulla forza mentale e in certe determinate situazioni i rendimenti cambiano per cui non lo escluderei

PB : tra i giovani chi ha maggiori potenzialita’ , dai 95 in poi ?

RM : abbiamo diversi giovani davvero bravi , se vuoi uno su tutti ti rifaccio il nome di Berrettini di cui ti parlavo prima, questo per me e’ un ragazzo davvero speciale , grandi potenzialita’ , serio e con una solida e bella famiglia alle spalle

PB : ieri in Francia un NON giovanissimo , Adelchi Virgili ha vinto un 25K , ce la puo’ ancora fare a prendere il treno per il tennis che conta?

RM : penso di si, se il fisico lo supporta lui ha un tennis di grande qualita’ , deve riuscire a convertire un tennis ” unico ” ed estetico in un qualcosa di piu pragmatico ma i presupposti ci sono tutti.

PB : chi finisce n1 a fine anno?

RM : dipende solo da Roger , se gioca a sufficienza lui altrimenti Nadal

PB : Diokovic potra’ tornare al n1

RM : dipende dalla testa e dagli stimoli che sapra’ darsi , io 2 anni fa pensavo fosse imbattibile ed oggi e’ n5 con Cilic che incalza, il tennis e’ davvero imprevedibile ed affascinante anche per questo.

PB : dopo i Fab4 chi sara’ il n1 ?

Uno dell’ eta’ di mezzo ( Raonic , Thiem, niscikori , Dimitrov ) o si passa alla next Gen ?

RM : penso si passera’ alla next Gen direttamente

PB : fammi un paio di nomi

RM : il piu forte e’ Kyrgios ma il prossimo n1 sara’ prob Zverev perche’ e’ piu completo e maturo

PB : hai un target da perseguire in carriera ?

RM : vorrei entrare nei top 100 , ci credo ancora , prendendo spunto da Fabbiano , Giannessi , Cecchinato, Vanni ce la posso fare anche io, se non altro ci provero’ con tutti i miei mezzi

PB : ci pensi anche tu a vincere un ATP?

RM : prima proviamo a vincere un challenger , cmq si , all ‘ idea ci pensi , e’ normale , dobbiamo essere ambiziosi , cmq a fine carriera a parte le vittorie dei tornei rimarranno i bei momenti vissuti che possono essere anche vittorie di una partita speciale in un torneo o momenti vissuti che ti hanno regalato emozioni forti

PB : cos e’ il tennis per Roberto Marcora?

RM : il tennis per me e’ una palestra di vita , e’ competizione , e’ un modo per sentirsi realizzati ma non e’ il mio tutto , e’ un periodo della mia vita ma come gioco a tennis posso fare altre cose nel mondo del lavoro

PB : come va’ con la Laurea in scienze giuridiche

RM : studio un po’ quando posso ma l’ obbietivo di laurearsi rimane anche se con gli esami sono un po’ indietro ma anche lo studio e’ importante per me e accompagna il mio percorso di crescita come persona

PB : ieri Haffman ( classe 91 ) ha fatto finale a Gstaad senza aver mai vinto un challenger e venendo dai futures.

Ci vedi un messaggio subliminale per Roberto Marcora?

RM : heheh…. certo che si

PB : sperando che questo sia di buon auspicio tanti in bocca al lupo per domani e per il proseguo della stagione

RM : grazie Pierre