Challenger Segovia: Matteo Berrettini al secondo turno. Fuori il campione uscente Luca Vanni e Edoardo Eremin (Video)

Buona la prima per Matteo Berrettini che approda al secondo turno nel torneo challenger di Segovia.

Il 21enne Next Gen romano, numero 170 Atp, ha sconfitto per 63 46 63 il francese Hugo Grenier, numero 423 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni: prossimo avversario per lui un altro francese, Benjamin Bonzi, numero 188 Atp.

Out, invece, Edoardo Eremin, numero 427 Atp, promosso dalle qualificazioni, costretto al ritiro sul punteggio di 67(3) 62 1-0 in favore del suo avversario, il brasiliano Andre Ghem, numero 331 del ranking mondiale.

Eliminato all’esordio anche Luca Vanni: il 32enne tennista toscano, numero 153 Atp e quarta testa di serie, nonché campione in carica, è stato eliminato dallo spagnolo Gerard Granollers, numero 525 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card.

Challenger Segovia | Cemento | e85.000 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jaume Munar vs Albano Olivetti



CH Segovia Jaume Munar Jaume Munar 6 6 Albano Olivetti Albano Olivetti 3 2 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 5-2 → 6-2 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Olivetti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Olivetti 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace df 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Munar 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-0 → 0-1

2. [6] Adrian Menendez-Maceiras vs Alex de Minaur



CH Segovia Adrian Menendez-Maceiras [6] Adrian Menendez-Maceiras [6] 6 6 Alex de Minaur Alex de Minaur 7 7 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Luca Vanni vs [WC] Gerard Granollers (non prima ore: 12:30)



CH Segovia Luca Vanni [4] Luca Vanni [4] 3 4 Gerard Granollers Gerard Granollers 6 6 Vincitore: G. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Vanni 15-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 4-4 → 4-5 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Vanni 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Vanni 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Granollers 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Carlos Taberner vs [Q] Mick Lescure



CH Segovia Carlos Taberner Carlos Taberner 7 2 7 Mick Lescure Mick Lescure 6 6 5 Vincitore: C. TABERNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Lescure 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Lescure 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Lescure 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Lescure 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Lescure 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Lescure 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Lescure 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 df df 2-4 → 2-5 M. Lescure 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Lescure 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Lescure 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Lescure 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 M. Lescure 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Lescure 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Lescure 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Lescure 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Lescure 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [1] Marcel Granollers vs Christian Garin (non prima ore: 18:30)



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Edoardo Eremin vs Andre Ghem



CH Segovia Edoardo Eremin • Edoardo Eremin 0 7 2 0 Andre Ghem Andre Ghem 0 6 6 1 Vincitore: A. GHEM per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Eremin 0-1 A. Ghem 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Eremin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 A. Ghem 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Eremin 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 A. Ghem 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Ghem 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 A. Ghem 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Ghem 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 E. Eremin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Ghem 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Ghem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Eremin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-2 → 4-3 A. Ghem 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Ghem 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 2-1 → 3-1 E. Eremin 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Ghem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Aldin Setkic vs [2] Peter Gojowczyk



CH Segovia Aldin Setkic Aldin Setkic 6 6 Peter Gojowczyk [2] Peter Gojowczyk [2] 3 4 Vincitore: A. SETKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Setkic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 P. Gojowczyk 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Setkic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Setkic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Setkic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Setkic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Cem Ilkel vs [8] Ilya Ivashka (non prima ore: 12:30)



CH Segovia Cem Ilkel Cem Ilkel 7 7 Ilya Ivashka [8] Ilya Ivashka [8] 6 6 Vincitore: C. ILKEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 df 6-6 → 7-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. Ilkel 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ilkel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Ilkel 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-5 → 4-5 C. Ilkel 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. Steven Diez vs [3] Sergiy Stakhovsky



CH Segovia Steven Diez • Steven Diez 0 2 7 3 Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 0 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Diez 3-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Diez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Stakhovsky 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Diez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Diez 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

5. Tallon Griekspoor vs Pedro Martinez



6. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs Scott Clayton / Jonny O’Mara



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Goncalo Oliveira vs Yannick Mertens



CH Segovia Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 6 3 6 Yannick Mertens Yannick Mertens 3 6 4 Vincitore: G. OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Oliveira 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Mertens 15-0 30-0 3-0 → 3-1 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Oliveira 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Y. Mertens 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Mertens 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Y. Mertens 15-0 30-0 4-1 → 4-2 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-1 → 3-1 G. Oliveira 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 Y. Mertens 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 G. Oliveira 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Matteo Berrettini vs [Q] Hugo Grenier



CH Segovia Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 6 4 6 Hugo Grenier Hugo Grenier 3 6 3 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Grenier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-2 → 4-2 H. Grenier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [Q] David Vega Hernandez vs Karim-Mohamed Maamoun 26 16

4. Benjamin Bonzi / Albano Olivetti vs Alex de Minaur / Bernabe Zapata Miralles



CH Segovia Benjamin Bonzi / Albano Olivetti Benjamin Bonzi / Albano Olivetti 6 7 Alex de Minaur / Bernabe Zapata Miralles Alex de Minaur / Bernabe Zapata Miralles 3 6 Vincitori: BONZI / OLIVETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 5-6 → 6-6 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Bonzi / Olivetti 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi / Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bonzi / Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur / Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bonzi / Olivetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. de Minaur / Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Bonzi / Olivetti 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-30 df 40-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur / Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Bonzi / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Egor Gerasimov / Ilya Ivashka vs Matteo Berrettini / Flavio Cipolla