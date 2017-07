ATP Washington: Esce di scena Thomas Fabbiano

Out Fabbiano

Niente da fare per Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio nel torneo ATP 500 di Washington ($1.750.080, hard).

L’azzurro si è arreso a Nicolas Mahut con il risultato di 61 76 (3) dopo 1 ora e 20 minuti di partita.

Da segnalare che nel primo parziale Thomas cedeva il servizio nel secondo ed al sesto game, con il transalpino che in pochi minuti conquistava la frazione per 6 a 1.

Nel secondo set Mahut dopo aver annullato una palla break nel quarto gioco, non aveva più problemi al servizio e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Fabbiano andava subito sotto per 2 a 5, prima di uscire dal torneo per 7 punti a 3.

La partita punto per punto



ATP Washington Nicolas Mahut Nicolas Mahut 6 7 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 1 6 Vincitore: N. MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

N. Mahut – T. Fabbiano

01:19:06

12 Aces 0

3 Double Faults 2

66% 1st Serve % 66%

34/42 (81%) 1st Serve Points Won 28/35 (80%)

15/22 (68%) 2nd Serve Points Won 7/18 (39%)

1/1 (100%) Break Points Saved 1/3 (33%)

10 Service Games Played 9

7/35 (20%) 1st Return Points Won 8/42 (19%)

11/18 (61%) 2nd Return Points Won 7/22 (32%)

2/3 (67%) Break Points Won 0/1 (0%)

9 Return Games Played 10

49/64 (77%) Total Service Points Won 35/53 (66%)

18/53 (34%) Total Return Points Won 15/64 (23%)

67/117 (57%) Total Points Won 50/117 (43%)

111 Ranking 91

35 Age 28

Angers, France Birthplace Grottaglie, Italy

Boulogne-Billancourt, France Residence San Giorgio Jonico, Italy

6’3″ (190 cm) Height 5’8″ (172 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2000 Turned Pro 2005

9/15 Year to Date Win/Loss 1/4

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$8,159,874 Career Prize Money $799,214