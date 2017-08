Lorenzo Rottoli, due ori a Gyor: “Felice per il doppio successo. Ripeterei l’esperienza!”

Lorenzo Rottoli ha portato ben due medaglie d’oro all’Italia nell’European Youth Olympic Festival 2017 di Gyor, Ungheria.

Il comasco, classe 2002, si è prima aggiudicato il titolo di singolare, superando in tre set combattuti il rumeno David Ionel (2-6 7-6 7-6), poi quello di doppio insieme a Flavio Cobolli (7-6 6-1 su Agafonov/Kachmazov).

Due vittorie di assoluta importanza, dunque, per il giovane talento del tennis azzurro, che si è gentilmente concesso ai microfoni di LiveTennis al ritorno dalla trasferta ungherese.

Lorenzo è poi atterrato a Brindisi per giocare il girone di quali della Summer Cup under 16 dal 4 al 6 Agosto e in caso di qualificazione andranno alle finali dal 7 al 9 a Le Touquet in Francia contro le vincenti degli altri 3 gironi e se passano un turno si qualificano per la Coppa Davis under 16 a settembre a Budapest

Il 15/08 partirà per Washington grado 1 poi Quebec grado 1 e l’US Open.

Raccontaci prima di tutto cos’hai provato a Gyor la scorsa settimana…

Specialmente nei primi incontri ho provato tanta emozione. Il torneo è uno dei più importanti ed il mio obiettivo era quello di ottenere un buon risultato.

Ho avuto match facili contro Rajan e Cepel, mentre con il forte Gaponenko ho dovuto giocare al top per vincere. Ai quarti contro Palovic, invece, ero molto teso perchè hanno sospeso il nostro match sul 6-5 del primo set ed il mio avversario non era uno degli ultimi arrivati.

In semifinale hai rimontato un set al russo Agafonov, stessa cosa in finale con il rumeno Ionel. Parlaci di queste due partite…

Contro Agafonov sono partito malissimo, mi sono trovato anche sotto per 6-2 3-1. Ho sempre provato a cambiare le sorti della partita e ce l’ho fatta a vincere il secondo set al tiebreak. Nel terzo ero 5-1 sopra, mi sono un attimo rilassato ma sono riuscito a chiudere per 6-4.

In finale ho avuto qualche difficoltà di troppo. Ionel giocava un gran tennis, gli ho dovuto annullare sette match point per poi vincere al tiebreak decisivo!

La prima cosa a cui hai pensato dopo aver chiuso il tiebreak del terzo con Ionel?

Credevo non fosse vero, poi mi sono reso conto di quanto avevo fatto… Al termine della partita ero molto felice ma altrettanto stanco perchè è stata una sfida combattuta e molto lunga.

Hai vinto la medaglia d’oro anche in doppio con Flavio Cobolli. Cosa ti senti di dire al tuo compagno dopo questa vittoria?

In primis, ci terrei a ringraziarlo perchè mi ha dato una grossa mano. Sono sceso in campo molto stanco a causa del match di singolare giocato in precedenza e Flavio mi ha aiutato in ogni istante: è stato questo il fattore decisivo che ci ha permesso di vincere il torneo.

Ci conosciamo da molto tempo, siamo una coppia affiatata ed è uno dei miei migliori amici anche al di fuori dei campi da tennis.

A Gyor eri in compagnia di Cobolli, Delai e Mariani. Come ti sei trovato con loro?

Conosco Flavio, Melania e Matilde da tanto tempo. Mi sono trovato molto bene in loro compagnia perchè sono simpatici e cordiali; ripeterei assolutamente questa esperienza!

Quali saranno i tuoi prossimi impegni? Hai un obiettivo?

Giocherò tre tornei di Grado 4 in Slovenia a partire dal 15 agosto con l’obiettivo di far bene e scalare la classifica under 18. Spero di migliorare il mio ranking per giocare manifestazioni di alto livello nel 2018.

Lorenzo Carini e Ivan