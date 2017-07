Paolo Lorenzi: sacrifici e passione

L’essenza pura del sacrificio, amico fraterno del sudore in campo e dell’allenamento continuo, immagine della dedizione al lavoro, della passione sfrenata che a 35 anni ti permette di raggiungere i migliori risultati nella tua carriera sportiva, incurante degli anni che passano allontanando sempre di più il giorno di un fantomatico ritiro: stiamo parlando ovviamente del nostro Paolino Lorenzi (nato nel mese di dicembre del 1981), un giocatore che stagione dopo stagione riesce a innalzare sempre di più l’asticella delle sue prestazioni, proponendosi una crescita che continua in nome di risultati degni di nota e una saggia programmazione.

È sempre stato un animale da terra battuta Lorenzi, ma nel tempo ha saputo trarre il meglio dal suo gioco anche sul cemento: questo 2017 è l’anno della prima vittoria sull’erba di Wimbledon, risultato che gli ha permesso di passare almeno un turno in tutte le prove del Grande Slam, anche se brilla di luce propria il terzo turno raggiunto l’anno scorso a New York, lui che fino a qualche anno fa soffriva della sindrome Slam, vero e proprio tabù.

Ha vinto tanto in carriera e se per anni si è distinto con classe e sagacia più che altro nel circuito challenger (18 vittorie per lui in singolare), grazie a una crescita esponenziale raggiunta dopo i 30 anni, ha saputo togliersi le sue soddisfazioni anche nel circuito dei grandi, potendo vantare ad oggi un successo tanto in singolare (Kitzbuhel nel 2016) quanto in doppio (Viña del Mar 2013): a stonare sono le tre finali perse in singolare, tutte sulla terra battuta che adora senza se e senza ma, ma siamo di fronte a un giocatore che in campo dà sempre tutto e che quando perde non lo fa certo per demeriti propri ma più semplicemente perché l’avversario ha giocato meglio.

Se il mondo del tennis attuale è infarcito di personaggi che sembrano farci il favore a scendere in campo e arricchirsi nei vari tornei sparsi in giro per il mondo, non si può che apprezzare un giocatore come Lorenzi, un esempio di chi non si dà mai per battuto, che si mette comodo a un tavolo, si studia e cerca di capire quale sia la strategia migliore per puntare sui propri punti forti colmando quelle lagune che per essere gestite devono essere soprattutto conosciute.

Ciò che colpisce di Lorenzi è anche l’arguzia con cui programma le sue stagioni: saggiamente l’italiano sa dove andare a prendere punti più o meno facili per mantenere una classifica che gli permetta di giocare gli appuntamenti più importanti del circuito, quelli che rimpinguano il portafogli e ti permettono di avere un gruppo di collaboratori fidati e con cui lavorare al top.

Ci vorrebbero più Lorenzi e meno piagnucoloni che odiano il tennis, ci vorrebbe sicuramente più passione in uno sport che non è solo lo scendere in campo: se un bambino sogna di diventare un giorno un campione non deve pensare solo al talento immenso di Roger Federer ma anche alla capacità di lottare e crescere del nostro Paolo. Chapeau.

Alessandro Orecchio