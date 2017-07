Le immagini del dopo incidente di Venus Williams (Video)

Incredibili immagini, quelle diffuse nelle scorse ore in cui sono ritratti i minuti appena successivi all’incidente in cui Venus Williams è rimasta coinvolta.

Si può vedere come gli agenti di polizia parlino tranquillamente con l’americana, mentre Jerome Branson e sua moglie sembrano feriti in maniera non eccessivamente grave. Branson, tuttavia, sarebbe morto tredici giorni dopo per via di alcune lesioni interne causate dall’urto.

“Avevi il semaforo verde prima di arrivare all’incrocio, ma lo hai perso una volta impegnato. Eri in una situazione complicata. Lascerò lavorare le compagnie di assicurazione e non ti segnalerò per una citazione in giudizio”, diceva l’agente Dowling ad una preoccupata Venus. Senza dubbio una vicenda molto delicata, che ancora deve delinearsi con precisione.