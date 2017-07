Arina Rodionova ed il suo vademecum contro gli insulti sui social

Arina Rodionova ha alzato la voce contro i continui insulti e minacce che riceve sui social, ogni volta che perda una partita.

La tennista si è unita al coro di Guido Pella e Madison Keys, alcuni di quelli che prendono con maggior serietà tale manifestazione di ignoranza -esibita da gente che soccombe alla frustrazione per aver perso denaro attraverso scommesse sportive. La Rodionova, attualmente numero 134 del mondo, ha espresso le proprie sensazioni in cinque punti:

1) Non importa la quantità di messaggi che mi mandate, non morirò prima per questo.

2) Non mi fate paura con le vostre minacce, sappiatelo così da non perdere tempo.

3) Perché augurate sempre a me e alla mia famiglia di avere il cancro? Avete così poca immaginazione?

4) Mandandomi messaggi, mostrate la vostra frustrazione per aver perso denaro, e mi rende felice il fatto che lo abbiate perso.

5) Continuerò ad essere felice, lavorare duro e lottare per ogni punto sul campo.

Edoardo Gamacchio