Prima vittoria in carriera in un torneo da $25 mila dollari per Adelchi Virgili che questo pomeriggio ha vinto il torneo Future di Troyes ($25,000, terra).

In finale Virgili ha sconfitto il transalpino Antoine Hoang classe 1995 e n.451 ATP, con il risultato di 26 64 63 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Per Adelchi, come dicevamo, è il successo n.2 in carriera nel circuito future, dopo aver vinto nel 2016 un future in Italia a Bergamo da 10 mila dollari.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Virgili ha piazzato i break nel secondo ed al quarto game, dopo essere stato sotto nel punteggio per 0 a 1 e battuta per l’avversario, prima di chiudere la partita per 6 a 3 dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta dell’incontro

