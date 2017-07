Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 31 luglio)

Vediamo la situazione aggiornata per quanto riguarda i tornei Juniores in programma la prossima settimana.

Trasferta in Uzbekistan per Marco Furlanetto e Michele Vianello in un G3, tanti italiani in un G4 portoghese a Leiria.

Fra le ragazze, da segnalare Enola Chiesa, Giulia Tedesco e Giulia Brighi alle prese con tornei di Grado 4 in Lussemburgo e Portogallo, dove nelle qualificazioni troviamo anche Federica Trevisan, Elena Di Battista e Sara Ziodato.

Valentina Urelli Rinaldi e Sonia Cassani, proveniente dalle qualificazioni, giocheranno in Irlanda un G5 sul carpet.

NBU Cup (Uzbekistan – G3 – Terra outdoor)

MD: Marco Furlanetto, Michele Vianello

Luxembourg Outdoor Juniors Open 2017 (Lussemburgo – G4 – Terra outdoor)

Q: Espedito Valerio

MD: Edoardo Graziani

XXIII International Junior de Leiria (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

Q: Francesco Maisto (eliminato al 2T), Mattia Sivera (eliminato al 2T)

MD: Giuseppe La Vela, Matteo Arnaldi, Riccardo Tavilla, Edoardo Bottino, Alessandro Bordone

——————————————————-

Luxembourg Outdoor Juniors Open 2017 (Lussemburgo – G4 – Terra outdoor)

MD: Enola Chiesa

XXIII International Junior de Leiria (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

Q: Federica Trevisan, Elena Di Battista, Sara Ziodato

MD: Giulia Tedesco, Giulia Brighi

Dundalk ITF Tennis Championships (Irlanda – G5 – Sintetico outdoor)

MD: Valentina Urelli Rinaldi, (Q) Sonia Cassani

Epetion Cup Spalato (Croazia – G5 – Terra outdoor)

Q: Greta Carbone (WC, eliminata al 1T)

MD: Antonella La Cava, Alessia Tagliente, Linda Alessi, Giorgia Di Muzio, Gaia Bandini

Lorenzo Carini