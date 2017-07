ITF Junior: Rottoli vince singolo e doppio (con Cobolli) agli EYOF. Bene Forti, Cocciaretto e Nardi agli Europei. Isabella Tcherkes Zade vince singolo e doppio (con Viola Cioffi) a San Marino

Settimana caratterizzata per il tennis giovanile da una serie di competizioni in cui i tennisti rappresentavano la propria nazione. Le notizie più positive arrivano dall’Ungheria, a Gyor, dove Lorenzo Rottoli (2002) ha vinto la medaglia d’oro sia in singolare che in doppio, con Flavio Cobolli (2002), al Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF), una manifestazione voluta dal CIO, che comprende 10 discipline sportive (tennis, pallavolo, atletica, nuoto, basket, ciclismo, canoa, ginnastica, pallamano e judo) con giovani atleti (juniores) provenienti da 48 diversi paesi del mondo.

Nella stessa manifestazione, nel femminile, Matilde Mariani (2002) è stata eliminata agli ottavi di finale e Melania Delai (2002) ha perso al secondo turno con la vincitrice del torneo. Nel doppio le nostre due ragazze sono arrivate fino ai quarti di finale. Infine nell’altro singolare maschile Flavio Cobolli si è fermato al primo turno.

Settimana anche caratterizzata dai campionati europei Junior valevoli per gli under 14, under 16 e under 18. Ogni nazione presentava due atleti sia nel maschile che nel femminile. I risultati migliori sono stati ottenuti da Francesco Forti (1999), Luca Nardi (2003) e Elisabetta Cocciaretto (2001) che sono arrivati alle semifinali rispettivamente nell’under 18, nell’under 14 e nell’under 16.

Vediamo comunque nel dettaglio il risultato degli italiani in tutte le categorie:

Under 14: nel maschile semifinale per Luca Nardi (2003) e terzo turno per Giorgio Tabacco (2003). Nel doppio, secondo turno per la coppia italiana. Nel femminile quarti di finale sia per Lisa Pigato (2003) che per Matilde Paoletti (2003). In coppia le nostre ragazze sono arrivate ai quarti anche nel doppio.

Under 16: nel femminile semifinale per Elisabetta Cocciaretto (2001) e ottavi di finale per Federica Rossi (2001). Nel doppio, altra semifinale per le nostre due portacolori. Nel maschile secondo turno per Marco Furlanetto (2001) e primo turno per Michele Vianello (2001). I due tennisti si sono però rifatti nel doppio, dove sono arrivati fino alla finale.

Under 18: semifinale per Francesco Forti (1999) e primo turno per Guido Marson (1999). Nel doppio ottavi di finale per la nostra coppia. Nel femminile terzo turno per Tatiana Pieri (1999) e secondo turno per Lisa Piccinetti (2000). Nel doppio, ottavi di finale per le nostre ragazze.

Per il resto ci sono stati una serie di tornei minori di grado 5 in giro per il mondo. Il più affollato di italiani è stato quello disputato a San Marino che ha visto la vittoria sia in singolare che in doppio per Isabella Tcherkes Zade (2000). In doppio ha vinto assieme a Viola Cioffi (2000). Nello stesso torneo semifinale per Asia Serafini (2003), proveniente dalle qualificazioni. Nel maschile finale per Davide Tortora (2000) e semifinale per Riccardo Di Nocera (2000) e Leonardo Malgaroli (2002). Nel doppio maschile vittoria per la coppia formata da Leonardo Taddia (2000) e Alessio De Bernardis (2000).

Per il resto in Irlanda, nel G5, semifinale per Sara Ziodato (2002), in Germania in un altro G5, semifinale per Edoardo Graziani (2000) e quarti di finale per Giulia Tedesco (2002).

Paolo Angella