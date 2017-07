ATP Gstaad: Fabio Fognini conquista il quinto torneo in carriera. Battuto Yannick Hanfmann in due set. Fognini dichiara “Sono molto contento”

Fabio Fognini batte il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 7-5 e, ad un anno esatto dall’ultimo titolo, torna a vincere un torneo Atp, il quinto in carriera su tredici finali disputate, aggiudicandosi l’edizione 2017 dell’Atp 250 di Gstaad, su terra battuta.

Il ligure, dopo la bella vittoria contro lo spagnolo Bautista Agut in semifinale, si conferma in salute sbarazzandosi del tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni e autore di una settimana di tennis magnifica che lo ha portato a disputare la prima finale Atp della carriera. Da domani il classe 1991 nativo di Karlsruhe, sarà n°125 Atp, chiaramente best ranking, mentre Fognini rientra nella top 25 Atp.

Nel primo set il ligure parte a mille e nel giro di pochi minuti si porta avanti 4-0 con due break di vantaggio. Da quel momento il livello del tedesco sale e la partita risulta essere più equilibrata e piacevole. Fognini perde uno dei due break di vantaggio, ma nel decimo gioco il tennista azzurro non si scompone e chiude 6-4 in poco più di 30 minuti di gioco.

Nel secondo set a regnare è l’equilibrio, nonostante il tedesco in due occasioni è bravo ad annullare palle break, nel primo e nono gioco. Fognini non si scompone e nell’ottavo gioco è lui in difficoltà, sotto 0-30. Fabio, da lì in poi, con un gioco solido, recupera lo svantaggio e vince il game portandosi sul 4-4.

L’equilibrio si spezza definitivamente nell’undicesimo gioco. Il tedesco si porta avanti 40-15, ma Fognini aggredisce maggiormente in risposta e costringe Hanfmann a un paio di errori gratuiti. Alla prima palla break del game l’azzurro è abile a chiudere il punto e a conquistare il break, primo nel secondo set. Il ligure va a servire per il match e chiude in un’ora e 33 minuti, facendo esplodere i tifosi accorsi ad incitarlo.

“Sono molto contento”, afferma a fine partita il n°1 d’Italia in un ottimo francese, “ringrazio gli organizzatori e il direttore del torneo per avermi invitato.(Fognini ha usufruito di una wild card, ndr) Ho avuto difficoltà nel primo match della settimana, ma poi sono andato in crescendo fino ad oggi. Un bravo a Yannick (Hanfmann, ndr), per la bella finale e il bel torneo disputato”.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 4 5 Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 7 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Y. Hanfmann – F. Fognini

3 Aces 2

0 Double Faults 2

58% 1st Serve % 58%

26/45 (58%) 1st Serve Points Won 31/42 (74%)

18/33 (55%) 2nd Serve Points Won 17/31 (55%)

5/8 (63%) Break Points Saved 2/3 (67%)

11 Service Games Played 11

11/42 (26%) 1st Return Points Won 19/45 (42%)

14/31 (45%) 2nd Return Points Won 15/33 (45%)

1/3 (33%) Break Points Won 3/8 (38%)

11 Return Games Played 11

44/78 (56%) Total Service Points Won 48/73 (66%)

25/73 (34%) Total Return Points Won 34/78 (44%)

69/151 (46%) Total Points Won 82/151 (54%)

170 Ranking 31

25 Age 30

Karlsruhe, Germany Birthplace Sanremo, Italy

Karlsruhe, Germany Residence Arma di Taggia, Italy

6’4″ (193 cm) Height 5’10” (177 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2004

3/2 Year to Date Win/Loss 20/15

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$96,582 Career Prize Money $8,800,322

Antonio Galizia