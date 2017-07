Flavia Pennetta sul ritiro: “Smettere è una liberazione. Significa rompere quella bolla di vetro nella quale, inevitabilmente, sei stata cacciata quando eri bambina”

Flavia Pennetta al quotidiano “La Repubblica” ha parlato del suo ritiro e anche di quello annunciato pochi giorni fa, almeno parziale, di Federica Pellegrini campionessa di nuoto.

“Brava, fai benissimo” scrisse la Pellegrini alla Pennetta quando annunciò il ritiro e lei rispose “Ora vinci i 200 alle Olimpiadi e lascia anche tu. Ha vinto i mondiali, diciamo che andrebbe bene lo stesso…”.

“Penso che il tennis e il nuoto abbiano molte cose in comune. Io ero stanca di competere, ma non con gli altri, io non ho mai giocato contro gli altri, ma con me stessa.

La mia carriera è stata, sin dal principio, sin da quando ero bambina, una partita infinita tra Flavia e Flavia, tra i miei sogni e i miei limiti. Non giochi, non nuoti per gli altri, io agli altri non mi sono mai troppo interessata.

Gli sportivi professionisti sono dei privilegiati, girano il mondo, spesso guadagnano cifre altrimenti impensabili. Ma smettere è una liberazione, significa rompere quella bolla di vetro nella quale, inevitabilmente, sei stata cacciata quando eri bambina. Smettere vincendo è una pacificazione. Significa dire ce l’ho fatta, ho raggiunto quello che volevo, scusate ma non ho più niente da dire, grazie, è stato bellissimo ma ora ho altro da fare”.

I suoi impegni sono evidentemente diversi ora: “Non ho mai avuto tanto tempo per me.”

“Le mie giornate erano cadenzate dal fisioterapista, dall’allenamento, dallo psicologo, tutto girava attorno a un colpo sbagliato, a una reazione in campo non efficace, sei sempre tu e soltanto tu. Ora se ho voglia di andare a prendere un caffè con le mie amiche, vado. È la mia liberazione”.