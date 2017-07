Sam Groth parla delle difficoltà dei tennisti: “La chiave di tutto è entrare nei main draw”

Sam Groth negli ultimi mesi ha avuto un notevole calo in classifica e il tennista australiano ha voluto parlare delle difficoltà dei giocatori che non sono nelle prime posizioni del ranking.

“All’inizio del 2016 entravo lo stesso nei tabelloni principali dei tornei più importanti e anche se non vincevo e perdevo al primo turno, guadagnavo una buona somma di denaro. La chiave di tutto è entrare nei main draw.

Man mano che la mia classifica è scesa e ho dovuto giocare le qualificazioni perdendo tra l’altro all’esordio, il mio guadagno è stato praticamente zero. Nelle quali non vieni pagato e se perdi poi ai primi turni del tabellone cadetto non guadagni nulla, eppure hai tutte le spese settimanali da coprire.”

“Se sei 188 o 53, le spese non cambiano, ma i guadagni sì! Sei nel circuito per 40 settimane l’anno, devi pagare i voli aereo, l’allenatore, l’alloggio in hotel o l’affitto in una casa come ho fatto a Wimbledon..Quando ero top 60 le cose andavano sicuramente meglio di oggi”.