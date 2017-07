Parole e pensieri di Giovanni Fonio: “spero di terminare l’anno nella posizione migliore possibile, continuando a migliorare il mio tennis”

Una delle belle sorprese del mese di luglio è Giovanni Fonio, 19enne piemontese, che, al primo anno da pro, sta ottenendo buoni risultati, tra cui spicca la semifinale a Gubbio. “In Umbria ho raggiunto la semifinale partendo dalle qualificazioni in maniera abbastanza inaspettata. Nelle quali non ho giocato molto bene ma sono stato in grado comunque di passarle e questo mi ha dato molta fiducia, poi fin dal primo turno di tabellone ho espresso un ottimo tennis, il segreto credo sia stato quello di pensare di partita in partita senza guardare troppo avanti ed è così che sono arrivato fino alla semifinale, risultato che mi riempie di gioia”.

Non è mai semplice per un tennista il passaggio tra il circuito giovanile e quello senior. Cambiano molti fattori e spesso non si riescono a mantenere le attese e i risultati ottenuti da juniores. “Questa è la mia prima stagione da pro, il tipo di allenamenti che svolgo non è differente da quello degli anni precedenti, credo però che sia differente l’intensità con la quale mi alleno e questo è dovuto dal fatto che una delle differenza tra la categoria junior e quella pro sia proprio l’intensità delle partite. Gli incontri non si possono reputare mai conclusi fino a quando non si vince l’ultimo punto, infatti nei tornei junior spesso capitava che un avversario, una volta che le cose non andassero nel verso giusto, mollasse la partita, a livello pro invece ciò non succede mai e bisogna sudarsi ogni singolo punto”.

Ciao Giovanni. Iniziamo l’intervista parlando di te. Quando hai iniziato a giocare a tennis e chi ti ha trasmesso la passione per lo sport?

Ciao a tutti i lettori e grazie a te Antonio per la possibilità di questa intervista. Ho iniziato a giocare a tennis all’età di 5 anni al Tennis Club Piazzano di Novara con il maestro Andrea Poggi , la passione mi è stata trasmessa dai miei genitori e da mio fratello che hanno sempre praticato questo sport e mi hanno quindi spinto ad iniziare questa bella avventura.

Ti alleni sempre al Tennis Club Piazzano. Qual è il tuo staff attuale e che rapporto hai con loro?

Esattamente. Sono sempre a Novara e sono seguito da Matteo Sacchi per quanto riguarda la parte tecnica e da Matteo Ceresa per quanto riguarda la parte atletica, con loro ho un ottimo rapporto che va anche oltre il lavoro che svolgiamo in campo ed in palestra, questo credo sia importante perché per allenarsi bene è fondamentale avere un buon rapporto umano oltre che lavorativo con le persone.

Quali sono le tue caratteristiche di gioco?

Credo di essere un tennista abbastanza completo, i miei colpi migliori sono servizio e dritto mentre le cose che devo migliorare maggiormente sono sicuramente gli spostamenti e la tenuta mentale in partita, la mia superficie preferita è la terra ma nel corso degli anni ho giocato molti tornei su superfici rapide e devo dire che mi trovo abbastanza bene anche su questo tipo di campo.

In questa stagione hai ottenuto le prime vittorie a livello Futures, con scalpi piuttosto importanti. Qual è la vittoria che ricordi con più piacere?

Quest’anno ho ottenuto delle buone vittorie, ma quelle che ricordo con maggior piacere sono sicuramente quelle con Romboli a Bergamo e con Fortuna a Gubbio. Ricordo queste due in particolare perché per quanto riguarda la sfida con Romboli è stata forse la mia miglior partita dell’anno ed è stata giocata in condizioni di caldo estremo, quindi dopo la partita ero veramente sosdisfatto. La vittoria con Fortuna invece è stata la partita che mi ha permesso di raggiungere il mio miglior risultato in carriera fino ad oggi ed è stata una bella emozione.

È stato l’anno della maturità. Come é andata?

È andata abbastanza bene e sono contento di aver terminato il mio percorso scolastico in modo da poter dedicarmi unicamente al tennis d’ora in avanti, che è la priorità assoluta in questo momento.

Quando non giochi a tennis, quali sono i tuoi interessi, i tuoi hobbies?

Quando non gioco a tennis mi piace passare del tempo con i miei amici, giocare alla play station e amo guardare e praticare altri sport come il basket, passione che condivido con mio fratello ed altri amici tennisti come Enrico Dalla Valle e Jacopo Berrettini.

Federer e Nadal stanno dominando la stagione 2017, mostrando come il tennis stia diventando uno “sport per vecchi”. Sei d’accordo con questa affermazione?

Credo che Federer e Nadal stiamo facendo qualcosa di straordinario, è quasi difficile rendersene conto. Sicuramente l’età media del tennis si sta alzando sempre di più e questo credo sia dovuto al fatto che sia migliorata la gestione degli atleti ed è per questo che ora sono in grado di giocare fino a 36/37 anni, mentre la cosiddetta next gen arranca, ma non si può fare un discorso unico perché ogni ragazzo fa un percorso diverso. È importante lasciare lavorare i giovani in pace e senza troppe pressioni in modo che possano terminare il loro sviluppo che non passa per forza da risultati immediati, infatti credo che il problema sia che ci si aspetti dai nuovi giovani emergenti tutto e subito, mentre è fondamentale andare step by step per raggiungere il proprio massimo potenziale.

In generale credo che il tennis non sia esattamente uno sport per vecchi ma semplicemente che si raggiunga la propria maturità fisica e tennistica in età un po’ più avanzata rispetto a qualche anno fa.

Bernard Tomic ha affermato recentemente in una recente intervista di non amare affatto il tennis. Tu, invece, che rapporto hai con il tuo sport?

Credo che le affermazioni di Tomic siano un po’ esagerate, io amo il tennis e sono felice di praticarlo. È anche vero però che a volte può risultare un po’ pesante e faticoso allenarsi tutti i giorni dell’anno senza praticamente mai staccare, però arrivare a dire di odiarlo é un po’ esagerato, specialmente se si è un professionista che ha una certa visibilità specialmente tra bambini e giovani. Non credo sia un buon esempio.

Siamo ormai nella seconda metà di stagione. Quali sono gli obiettivi per questo finale di stagione?

Gli obiettivi della seconda parte di stagione sono quelli di continuare ad esprimere un buon livello di tennis e di continuare a migliorare il mio gioco, per quanto riguarda la classifica non ho un obiettivo preciso, spero solo di terminare l’anno nella posizione migliore possibile.

A quale tennista cerchi di ispirarti?

Il mio idolo è sicuramente Roger Federer e amo guardarlo per cercare di imparare qualcosa da lui, però credo che sia impossibile da imitare.

A cosa pensi di poter ambire durante la tua carriera?

Il mio sogno è quello di arrivare nei top 100 e di giocare le prove dello slam, è per questo che lavoro tutti i giorni e spero che un giorno raggiunga tali traguardi.

Antonio Galizia