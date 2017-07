ATP Gstaad, Amburgo e Atlanta: Leonardo Mayer, da lucky loser, festeggia il secondo titolo ad Amburgo e il secondo successo in carriera

Leonardo Mayer concede il bis ad Amburgo. L’argentino si è infatti aggiudicato il torneo ATP 500 di Amburgo conquistando per la seconda volta il titolo vinto già nel 2014.

In finale il 30enne di Corrientes, numero 138 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser, ha sconfitto per 64 46 63, in poco meno di due ore di partita, al tedesco Florian Mayer, numero 101 del ranking mondiale, trionfatore nell’edizione del 2014.

Per Mayer si tratta del secondo titolo in carriera su quattro finali disputate.

ATP Gstaad 250 | Terra | e482.060 – Finali

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Q] Yannick Hanfmann vs [4/WC] Fabio Fognini



ATP Gstaad Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 4 5 Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 7 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [4] Jonathan Eysseric / Franko Skugor vs [2] Oliver Marach / Philipp Oswald



ATP Gstaad Jonathan Eysseric / Franko Skugor [4] Jonathan Eysseric / Franko Skugor [4] 3 6 8 Oliver Marach / Philipp Oswald [2] Oliver Marach / Philipp Oswald [2] 6 4 10 Vincitori: MARACH / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 O. Marach / Oswald 0-1 J. Eysseric / Skugor 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 ace 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 ace 8-7 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Eysseric / Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 O. Marach / Oswald 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 O. Marach / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Eysseric / Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Eysseric / Skugor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 O. Marach / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Eysseric / Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 O. Marach / Oswald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Hamburg500 | Terra | e1.499.940 – Finali

ATP Hamburg Ivan Dodig / Mate Pavic [1] Ivan Dodig / Mate Pavic [1] 6 6 Pablo Cuevas / Marc Lopez [2] Pablo Cuevas / Marc Lopez [2] 3 4 Vincitori: DODIG / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Dodig / Pavic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 P. Cuevas / Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 I. Dodig / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Cuevas / Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 I. Dodig / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 P. Cuevas / Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Dodig / Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 P. Cuevas / Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cuevas / Lopez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Cuevas / Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-2 → 5-3 I. Dodig / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 P. Cuevas / Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 I. Dodig / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Cuevas / Lopez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Dodig / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas / Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Ivan Dodig/ Mate Pavicvs [2] Pablo Cuevas/ Marc Lopez

2. [LL] Leonardo Mayer vs Florian Mayer (non prima ore: 15:00)



ATP Hamburg Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 4 6 Florian Mayer Florian Mayer 4 6 3 Vincitore: L. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Mayer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 L. Mayer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 L. Mayer 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 4-3 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

ATP Atlanta 250 | Cemento | $642.750 – Finali

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Ryan Harrisonvs [2] John Isner

2. [1] Bob Bryan / Mike Bryan vs Wesley Koolhof / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare