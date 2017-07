Challenger Biella: I risultati Completi del turno decisivo di Qualificazione. Tre azzurri superano le qualificazioni.

(1) Cecchinato, Marcovs (Q) Marcora, Roberto(WC) Rondoni, Pietrovs (Q) Gakhov, IvanRamirez Hidalgo, Rubenvs (WC) Donati, MatteoGimeno-Traver, Danielvs (5) Krajinovic, Filip

(3) Mayer, Leonardo vs Janvier, Maxime

(Alt) Galovic, Viktor vs Maden, Yannick

Gaio, Federico vs Hemery , Calvin

Balazs, Attila vs (6) Souza, Joao

(7) Travaglia, Stefano vs (WC) Pellegrino, Andrea

Lestienne, Constant vs Giustino, Lorenzo

(SE) Viola, Matteo vs (Q) Mager, Gianluca

(Q) Arnaboldi, Andrea vs (4) Andreozzi, Guido

(8) Carballes Baena, Roberto vs Napolitano, Stefano

Coria, Federico vs Robert, Stephane

Caruso, Salvatore vs Reuter, Yannik

(WC) Sonego, Lorenzo vs (2) Garcia-Lopez, Guillermo

Challenger Biella | Terra | e106.500 – TDQ Qualificazione

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Ivan Gakhov vs Walter Trusendi 2TQ



CH Biella Ivan Gakhov [2] Ivan Gakhov [2] 6 7 Walter Trusendi Walter Trusendi 4 6 Vincitore: I. GAKHOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 I. Gakhov 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 W. Trusendi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 W. Trusendi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 W. Trusendi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 W. Trusendi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 W. Trusendi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Gianluca Mager vs [6] Mikael Ymer (non prima ore: 11:00)



CH Biella Gianluca Mager [4] Gianluca Mager [4] 6 3 6 Mikael Ymer [6] Mikael Ymer [6] 2 6 2 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ymer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Mager 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [2] Ivan Gakhov vs [7] Juan Pablo Paz



CH Biella Ivan Gakhov [2] Ivan Gakhov [2] 6 6 Juan Pablo Paz [7] Juan Pablo Paz [7] 4 4 Vincitore: I. GAKHOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Pablo Paz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Pablo Paz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 I. Gakhov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Pablo Paz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 J. Pablo Paz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Pablo Paz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CAMPO 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andreas Haider-Maurer vs [7] Juan Pablo Paz 2TQ



CH Biella Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 7 3 4 Juan Pablo Paz [7] Juan Pablo Paz [7] 5 6 6 Vincitore: J. PAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Pablo Paz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Pablo Paz 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Haider-Maurer 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Pablo Paz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 J. Pablo Paz 0-2 → 0-3 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Pablo Paz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 3-3 → 3-4 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Pablo Paz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Pablo Paz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Pablo Paz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Pablo Paz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Pablo Paz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Pablo Paz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

2. [1] Andrea Arnaboldi vs [5] Tomislav Brkic (non prima ore: 11:30)



CH Biella Andrea Arnaboldi [1] Andrea Arnaboldi [1] 6 6 Tomislav Brkic [5] Tomislav Brkic [5] 4 2 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Brkic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Brkic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 4-1 T. Brkic 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Brkic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Brkic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Brkic 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Roberto Marcora vs [8] Clement Geens