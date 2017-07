ATP Gstaad: Fabio Fognini batte in rimonta Roberto Bautista Agut ed è in finale. Domani sarà alla caccia del quinto titolo in carriera

Fognini in finale

Fabio Fognini è in finale nel torneo ATP 250 di Gstaad (e482.060, terra).

Il tennista ligure ha sconfitto nella seconda semifinale Roberto Bautista Agut, classe 1988 e n.18 del mondo, con il risultato di 57 62 63 dopo 2 ore 6 minuti di partita.

Domani in finale Fabio Fognini sfiderà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann classe 1991 e n.170 ATP.

Il n.1 italiano sarà domani alla caccia del quinto successo in carriera nel circuito ATP. Per Fabio si tratta della 13 esima finale disputata nel circuito maggiore.

Primo set: Sul 4 a 5 e al servizio l’azzurro, Fognini dal 40 a 0, si faceva recuperare fino al 40 pari, ma poi riusciva a tenere il turno di battuta senza annullare palle break.

Sul 5 a 6 però il ligure, che era alla battuta, commetteva ad inizio game due errori gratuiti consecutivi, poi sullo 0-30 un deleterio doppio fallo e sulla palla set mandava lungo il diritto dopo uno scambio sostenuto con l’iberico, con lo spagnolo che in questo modo piazzava il break a 0 e conquistava la frazione per 7 a 5.

Secondo set: Fognini metteva a segno il break nel primo game, con l’iberico che commetteva tre errori gratuiti nel gioco.

Sul 3 a 2 Fabio, 30-40, annullava una palla break, con Bautista Agut che però commetteva un gratuito di diritto sul break point.

Sul 2 a 4 l’iberico cedeva a 30 il turno di battuta, dopo aver commesso tre doppi falli nel game, uno anche sulla palla break.

Nell’ottavo gioco, sul 5 a 2 l’azzurro, dal 30 a 0, piazzava due ace consecutivi e portava la frazione al terzo set per 6 a 2.

Terzo set: Il ligure nel primo game metteva a segno il break a 15, con la complicità dell’iberico che commetteva tre errori gratuiti.

Sul’1 a 0 l’azzurro annullava una palla break e poi sul 2 a 1 erano ben quattro i break point annullati, con grande autorità e piazzando ben 4 vincenti, tra cui anche un ace.

Nel corso di questo gioco Fabio protestava con l’arbitro per un punto concesso a Bautista Agut che secondo l’italiano la palla del tennista spagnolo era fuori.

Nel sesto game, sul 3 a 2, l’italiano dallo 0-40 annullava altre tre palle break, questa volta consecutive e si portava sul 4 a 2.

Sul 4 a 3, nuova palla break concessa, ma anche questa volta veniva annullata, con l’azzurro che poi nel game successivo giocava un bellissimo punto sul 15-30 e poi nel punto seguente sulla palla match, dopo un errore di rovescio dello spagnolo su una palla profonda del ligure, il n.1 d’Italia piazzava il secondo break e chiudeva la contesa per 6 a 3.

Match Point

Un grandissimo @fabiofogna approda in finale allo @SwissOpenGstaad battendo Bautista Agut per 5-7 6-2 6-3! Prima finale stagionale! #tennis pic.twitter.com/IqrFfN0f9v — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 29 luglio 2017

La partita punto per punto



ATP Gstaad Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 5 6 6 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 7 2 3 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

F. Fognini – R. Bautista Agut

02:06:50

40 Vincenti 21

19 Gratuiti 25

5 Aces 6

5 Double Faults 4

63% 1st Serve % 61%

54/76 (71%) 1st Serve Points Won 36/49 (73%)

21/44 (48%) 2nd Serve Points Won 14/31 (45%)

12/13 (92%) Break Points Saved 0/4 (0%)

14 Service Games Played 15

13/49 (27%) 1st Return Points Won 22/76 (29%)

17/31 (55%) 2nd Return Points Won 23/44 (52%)

4/4 (100%) Break Points Won 1/13 (8%)

15 Return Games Played 14

75/120 (63%) Total Service Points Won 50/80 (63%)

30/80 (38%) Total Return Points Won 45/120 (38%)

105/200 (53%) Total Points Won 95/200 (48%)

31 Ranking 18

30 Age 29

Sanremo, Italy Birthplace Castellon de la Plana, Spain

Arma di Taggia, Italy Residence Castellon de la Plana, Spain

5’10” (177 cm) Height 6’0″ (182 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 168 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2005

20/15 Year to Date Win/Loss 29/12

0 Year to Date Titles 1

4 Career Titles 5

$8,800,322 Career Prize Money $6,741,371