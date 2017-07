ATP Washington e Los Cabos: Tabellone di Qualificazione. Alessandro Bega è a Washington

ATP Washington 500 | Cemento | $1.750.080

(1) Ramanathan, Ramkumar vs Bye

(Alt) Kypson, Patrick vs (11) Matosevic, Marinko

(2) Bhambri, Yuki vs Bye

(PR) Moser, Frank vs (9) Broady, Liam

(3) Polmans, Marc vs (Alt) Reyes, Nicholas

Halebian, Alexios vs (12) Spencer, Wil

(4) Krajicek, Austin vs Farren, Connor

(WC) Goetz, Ryan vs (7) Bangoura, Sekou

(5) Leshem, Edan vs (Alt) Rybakov, Alex

(WC) Blanch, Ulises vs (10) Gonzalez, Alejandro

(6) Sorgi, Joao Pedro vs (WC) Gooch, Damon

(WC) Thomas, Danny vs (8) Bega, Alessandro

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Joao Pedro Sorgi vs [WC] Damon Gooch

2. [4] Austin Krajicek vs Connor Farren

3. [1] Heather Watson vs Erika Sema (non prima ore: 22:00)

Grandstand 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marc Polmans vs [Alt] Nicholas Reyes

2. [WC] Ryan Goetz vs [7] Sekou Bangoura

3. [3] Destanee Aiava vs Shilin Xu (non prima ore: 22:00)

Grandstand 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Patrick Kypson vs [11] Marinko Matosevic

2. [WC] Ulises Blanch vs [10] Alejandro Gonzalez

3. [2] Jamie Loeb vs [WC] Skylar Morton (non prima ore: 21:00)

4. [4] Louisa Chirico vs Olivia Rogowska

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Frank Moser vs [9] Liam Broady

2. [WC] Danny Thomas vs [8] Alessandro Bega

3. Jia-Jing Lu vs [7] Nigina Abduraimova (non prima ore: 21:00)

4. Shuko Aoyama vs [6] Usue Maitane Arconada

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexios Halebian vs [12] Wil Spencer

2. [5] Edan Leshem vs [Alt] Alex Rybakov (non prima ore: 21:00)

3. Sophie Chang vs [8] Deniz Khazaniuk (non prima ore: 21:00)

4. [WC] Cameron Morra vs [5] Valentini Grammatikopoulou

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $637.395

(1) Halys, Quentin vs (WC) Sau Franco, Alan Raul

Song, Evan vs (6) Quiroz, Roberto

(2) Ebden, Matthew vs Hach Verdugo, Hans

Nys, Hugo vs (5) Klein, Brydan

(3/WC) Santillan, Akira vs (Alt) Mousley, Bradley

(Alt) Molteni, Andres vs (7) Doumbia, Sadio

(4) Sarkissian, Alexander vs Pavic, Ante

Bester, Philip vs (8) King, Evan