ATP Gstaad: E’ semifinale per Fabio Fognini. Battuto Ernests Gulbis in tre set

Fabio Fognini approda alle semifinali del torneo ATP 250 di Gstaad (e482.060, terra).

L’azzurro ha sconfitto il lettone Ernests Gulbis, classe 1988 e attuale 313 del mondo, ma con un passato da top 10 nel 2014, con il punteggio finale di 6-3 4-6 6-3 dopo 1 ora e 50 minuti di gioco.

In semifinale Fabio sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut (2), classe 1988 e n.18 del mondo.

Primo set: inizia forte il lettone ma è un fuoco di paglia. Gulbis si procura due palle break già nel secondo gioco ma trova Fabio a fare buona guardia.

Passato il pericolo, l’azzurro sale di livello. Inizia a spingere nel terzo game, dove vede l’avversario risalire da 15-40 ma sfonda poco dopo.

Il break a zero nel quinto game indirizza il set, anche perché viene subito confermato da un ottimo turno di battuta.

Dopo 22 minuti è 4-2 per il tennista ligure.

Con il passare dei minuti si moltiplicano gli errori di Gulbis mentre l’italiano prende confidenza e non rischia nulla.

E’ anzi un secondo break azzurro a chiudere il parziale. Fabio passa ancora a 30 nel nono game e fa suo il set.

E’ 6-3 per Fognini in 33 minuti di gioco.

Secondo Set: Secondo set: incontro che parte equilibrato ma d’improvviso Gulbis svolta.

Nel terzo gioco brekka a zero e indirizza il parziale sui binari a lui favorevoli.

Il lettone è in un ottimo momento e non soffre più al servizio. Dopo 22 minuti è 4-2 per Gulbis.

Sul 5-4 il lettone ex top 10, andava a servire per il set, teneva la battuta a 30 e così portava a casa per 6-4 la seconda partita.

Terzo Set: Dopo aver mancato due palle break dal 15-40 nel secondo gioco, Fabio realizzava il break nel quarto game a 30, andando a condurre sul 3-1 e servizio.

Gulbis sotto 2-5 e servizio e 0-40, annullava tre match point al ligure e accorciava le distanze sul 3-5. Chiamato a servire per il match sul 5-3 l’azzurro teneva a 15 il servizio, dopo una risposta larga del lettone sul match point e mettendo a segno due bellissimi punti dal 15 pari, conquistando per 6-3 la terza frazione e il match.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Ernests Gulbis Ernests Gulbis 3 6 3 Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 6 4 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Gulbis 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Gulbis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Gulbis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

E. Gulbis – F. Fognini

01:50:21

7 Aces 2

4 Double Faults 2

53% 1st Serve % 62%

34/45 (76%) 1st Serve Points Won 36/49 (73%)

18/40 (45%) 2nd Serve Points Won 19/30 (63%)

7/10 (70%) Break Points Saved 2/3 (67%)

14 Service Games Played 14

13/49 (27%) 1st Return Points Won 11/45 (24%)

11/30 (37%) 2nd Return Points Won 22/40 (55%)

1/3 (33%) Break Points Won 3/10 (30%)

14 Return Games Played 14

52/85 (61%) Total Service Points Won 55/79 (70%)

24/79 (30%) Total Return Points Won 33/85 (39%)

76/164 (46%) Total Points Won 88/164 (54%)

313 Ranking 31

28 Age 30

Riga, Latvia Birthplace Sanremo, Italy

Jurmala, Latvia Residence Arma di Taggia, Italy

6’4″ (193 cm) Height 5’10” (177 cm)

194 lbs (88 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2004

3/3 Year to Date Win/Loss 20/15

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 4

$6,319,852 Career Prize Money $8,800,322

Luigi Calvo