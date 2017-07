ATP Kitzbuhel: Il Tabellone di Qualificazione. Alessandro Giannessi al via

ATP Kitzbuhel 250 | Terra | e482.060

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Santiago Giraldo vs [WC] Lenny Hampel

2. [3] Jerzy Janowicz vs Michael Linzer

3. [WC] Jurij Rodionov vs [6] Maximilian Marterer

4. Paul-Henri Mathieu vs [5] Thiago Monteiro

Court Kuchenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gastao Elias vs [7] Jozef Kovalik

2. [1] Alessandro Giannessi vs Miljan Zekic

3. Mohamed Safwat vs [8] Stefanos Tsitsipas

4. [4] Facundo Bagnis vs Hubert Hurkacz