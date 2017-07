Maria Sharapova riceve la sua ottava wild card. Ecco gli inviti del torneo di Cincinnati

Il dibattito sulle wild card a Maria Sharapova è sempre acceso, ma una cosa sembra chiara che per grandi tornei WTA la presenza della russa nel loro eventi è un bene.

Dopo Stoccarda, Roma, Madrid, Birmingham (dove non ha giocato) Stanford, Toronto e Tanjin (se non entrerà nel main draw), Giovedi è arrivata la wild card per il Premier WTA di Cincinnati.

La Sharapova si aggiunge a Victoria Azarenka, Sloane Stephens e anche alla ceca Marketa Vondrousova, una delle rivelazioni della stagione in corso.

Per quanto riguarda la Sharapova, c’è anche un’altra questione: avrà l’invito agli US Open? oppure sarà presente solo nelle qualificazioni?