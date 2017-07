Eugenie, ti interessa ancora il tennis?

Oramai fa parlare più per le copertine sexy (cover swimsuit di Sport Illustrated), per le sue dichiarazioni fuori dal campo e per la famosa causa contro la Federazione tennis statunitense per una caduta negli spogliatoi: stiamo parlando ovviamente di Eugenie Bouchard, nuovamente al centro dell’attenzione e non certo per i suoi successi tennistici.

Siamo di fronte a un vero paradosso: dove è finita la giocatrice che irruppe nel circuito WTA un paio di anni orsono, sbarcando in top a suon di grandi prestazioni Slam? Il suo tennis sembra essere regredito ma a lei non sembra importarle più di tanto.

Sprofondata al numero 69 del ranking, la canadese è recentemente scesa in campo per un match di esibizione contro la finalista di Wimbledon Venus Williams per promuovere il torneo ATP250 di Atlanta: fin qui tutto nella norma se non fosse che la Bouchard sembra averci preso gusto a stuzzicare gli internauti, stimolando ancora una volta la loro fantasia pubblicando un tweet malizioso.

“Ufficialmente una giocatrice dell’Atlanta Open. Chissà se mi lasceranno entrare negli spogliatoi degli uomini”: non siamo certo dei puritani, è evidente si tratti di una battuta o di un semplice gioco scherzoso, ma in molti sul web hanno commentato il fatto, evidenziando come la Bouchard sia più attratta dall’idea di essere una star mediatica piuttosto che interessata a sudare su un campo da tennis.

La verità probabilmente, come sempre, sta nel mezzo: la Bouchard non è più quella giocatrice Slam che si candidava a governare il ranking WTA ma non è nemmeno interessata solo alle copertine e a riempire le pagine, virtuali o meno, del gossip e dello showbiz. Probabilmente vari fattori stanno incidendo e in contemporanea su questa fase della sua carriera: il tennis non gira, i risultati non arrivano ma continuano a cercarti per eventi promozionali, per partnership commerciali offrendoti contratti vari, perché sei bella, hai un bel fisico e puoi arrivare su quelle copertine che in molte si sognano. Cosa dovrebbe fare allora la Bouchard? Dimenticare di essere una bella ragazza solo perché non sfonda nel tennis? Unisce più semplicemente l’utile al dilettevole, preparandosi un futuro più o meno prossimo ricco e importante, quando deciderà di appendere la racchetta al chiodo.

La speranza è che si ritrovi, che giochi bene e che si tolga grandi soddisfazioni nel mondo del tennis: una tennista che arriva in top10 non può sparire improvvisamente. Poi, se continuerà a essere la protagonista di servizi fotografici e a essere trend topic nelle reti sociali…beh, non sembra essere un male assoluto. D’altronde a decidere deve essere solo Eugenie: tutti gli altri Soloni, si limiteranno a commentare.

