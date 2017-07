Andrey Kuznetsov e l’annedoto su Roger Federer

Andrey Kuznetsov, giocatore russo che ultimamente sta mettendo in campo un buon tennis, ai microfoni di Sovsport ha raccontato una serie di aneddoti curiosi -tra cui il primo incontro con Roger Federer, avvenuto all’ATP250 di Basilea nel 2013.

“Io ero sconosciuto nel circuito ed avevo vinto appena un paio di Challenger. Ma lui venne da me e mi disse, “Ciao, come stai?’. Io sarei rimasto molto sorpreso perché, normalmente, quando qualcuno vince un paio di tornei smette di complimentarsi con gli altro. Lui non è così”, ha detto il russo.

Kuznetsov, che aveva ricoperto le primissime posizioni del circuito junior, ha poi elogiato Federer per il modo in cui quest’ultimo abbia gestito la propria carriera: “È difficile giocare bene quando si hanno dolori. Federer ha deciso di smettere per un po’ ed ha fatto la scelta giusta. È tornato, è al 100% ed ha mosso un grande passo avanti sia dal punto di vista fisico sia tecnico…”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio