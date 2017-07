Nations Challenge by Head 2017: L’Italia parte con una vittoria

Con due soli incontri da giocare nel Gruppo B, una partenza in salita sarebbe stata un bel problema in chiave qualificazione. Invece l’Italia si è presentata al Tennis Europe Nations Challenge by Head, la più importante competizione a squadre al mondo per under 12, mettendo subito le cose in chiaro con un facile 2-0 nei confronti della Gran Bretagna.

Merito della doppietta firmata da Benedetta Sensi e Anna Paradisi, entrambe a segno in due set. Sui campi dell’Olimpica Tennis di Rezzato (Brescia) il compito di aprire le danze è toccato alla dodicenne romana Sensi, protagonista di una splendida rimonta contro Eva Shaw. La prima parte del duello è stata favorevole all’avversaria, al comando del match fino al 5-2, poi l’azzurra è salita di livello, ha trovato il suo miglior tennis e sotto l’occhio vigile di capitan Vincenzo Izzo è andata a vincere cinque giochi di fila, conquistando un primo set fondamentale nell’economia del 7-5 6-4 che ha consegnato l’1-0 all’Italia. Discorso opposto invece per il match fra la toscana Paradisi (allieva di quel Fabrizio Fanucci che è stato per anni all’angolo dell’ex numero uno d’Italia Filippo Volandri) e Jaquelyn Ogunwale. È stata l’azzurra a partire meglio fino a volare sul 5-1, e la britannica a riaprire il set con un parziale di quattro giochi consecutivi. Tuttavia è cambiato il finale: invece di perdersi d’animo la Paradisi ha stretto i denti, vinto gli ultimi due giochi del set d’apertura e poi anche i primi tre del secondo, guadagnando un margine che l’avversaria non è più riuscita a colmare.

Venerdì le azzurre saranno impegnate contro l’Austria, in un match che può già rivelarsi decisivo: in caso di successo le italiane sarebbero già certe di chiudere il Gruppo B al comando, e di giocarsi (domenica, dalle 9) la finale per il primo e secondo posto. Mentre l’Italia conquistava il primo successo nella competizione, sul campo adiacente, è arrivata la vittoria della Croazia, fra le favorite per guadagnare uno dei due posti in palio (passa la prima classificata di ogni girone) per la fase finale del Nations Challenge, in programma ad agosto. Le ragazze di capitan Davor Jaic hanno imposto un secco 3-0 alla Bosnia Erzegovina, dominando tutti gli incontri. Petra Marcinko ha superato Maura Azabagic per 6-4 6-2, Tena Rajki ha lasciato appena quattro giochi a Rania Music, mentre il match di doppio è durato un solo set, vinto per 6-1 dalle croate prima del ritiro della bosniaca Maura Azabagic per problemi di stomaco. Sull’1-1, invece, il confronto fra Polonia e Slovenia: decisivo il doppio, da concludere in serata, proprio come quello (ininfluente ai fini del risultato) di Italia-Gran Bretagna.

I RISULTATI

GRUPPO A

Croazia b. Bosnia ed Erzegovina 3-0

Petra Marcinko (CRO) b. Maura Azabagic (BIH) 6-4 6-2, Tena Rajki (CRO) b. Rania Music (BIH) 6-3 6-1, Petra Marcinko / Leticia Tarocco (CRO) b. Maura Azabagic / Rania Music (BIH) 6-1 ritiro.

Polonia vs Slovenia 1-1

Ela Nala Milic (SLO) b. Malwina Rowinska (POL) 6-2 6-0, Daria Gorska (POL) b. Ana Lanisek (SLO) 6-3 1-6 6-4. Da concludere: Malwina Rowinska / Daria Gorska vs Ela Nala Milic / Ana Lanisek (SLO)

GRUPPO B

Italia b. Gran Bretagna 2-0

Benedetta Sensi (ITA) b. Eva Shaw (GBR) 7-5 6-4, Anna Paradisi (ITA) b. Jaquelyn Ogunwale (GBR) 7-5 6-3. Da concludere: Benedetta Sensi / Federica Urgesi (ITA) vs Given Roach / Eva Shaw (GBR)

Riposa: Austria

IL PROGRAMMA

Da giovedì 27 a sabato 29 luglio: gironi di qualificazione, a partire dalle ore 14.30.

Domenica 30 luglio: ore 9, finali 1°/2° posto, 3°/4° posto, 5°/6° posto. Ingresso gratuito.